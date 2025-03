Budują go od 30 lat. We Francji powstaje nowy "średniowieczny" zamek

Jak może wyglądać budowa zamku w XXI wieku? We Francji używają do tego dawnych technik i narzędzi, a robotnicy noszą nawet średniowieczne ubrania. Nie można przy tym słuchać radia, nosić zegarków, a nawet zabierać do pracy napojów w puszkach i innych współczesnych opakowaniach. W jakim celu wznoszą zamek Guédelon?