Dla jednych HMS Endeavour symbolizuje epokę Oświecenia i wielkich odkryć geograficznych. Dla innych - początek europejskiej kolonizacji i tragedię ludów Pierwszych Narodów (ang. First Nations to termin używany w Kanadzie do określenia rdzennej ludności, szerzej używany do określenia ludności tubylczej). Podczas wyprawy w latach 1768-1771, Cook i jego załoga jako pierwsi Europejczycy szczegółowo zmapowali wschodnie wybrzeże Australii i Nowej Zelandii. Po powrocie do Anglii statek przestał pełnić funkcję eksploracyjną. Przekształcony w transportowiec wojskowy i więzienie pływające, w 1778 roku został zatopiony w porcie Newport, jako część brytyjskiej blokady mającej utrudnić działania wojsk amerykańsko-francuskich.