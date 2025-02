Jaki metal wydobywano w Polsce najwcześniej? Naukowcy znaleźli odpowiedź

Archeologia zajmuje się nie tylko odsłanianiem szczątków ludzkich, ich siedzib czy ozdób i broni. Bada również rozmieszczenie wytworów kultury materialnej, co pozwala określić komunikację pomiędzy dawnymi społecznościami. W nowym badaniu, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Archeometry" , przebadano 11 ołowianych ozdób z cmentarzysk późnej kultury łużyckiej, stosując analizę izotopów ołowiu.

W epoce brązu (3,3-1,2 tys. lat p.n.e.) i wczesnej epoce żelaza miał miejsce rozwój stosunków handlowych. Napędzany był poszukiwaniem cennych metali niezbędnych do produkcji brązu – miedzi, cyny, a także ołowiu . Nie wszędzie były one dostępne na miejscu, trzeba je było sprowadzać. Dzięki zastosowaniu geochemicznych metody badania proweniencji miedzi, wykorzystujących tzw. "odciski palców" (wzorce chemiczne i izotopowe w zapisie skalnym pozostawione przez procesy geologiczne) udało się odkryć ślady najstarszego wydobycia ołowiu w Polsce. Mowa o rudach galeny (siarczku ołowiu) pochodzących ze Śląska i Wyżyny Krakowskiej i określanych jako „złoża rud olkuskich”.

Eksploatacja tych złóż była do tej pory potwierdzona w zapisach historycznych i danych geochemicznych dla średniowiecza oraz okresu rzymskiego. Uzyskane wyniki, cofające wykorzystanie miejscowych złóż w głąb I tysiąclecia p.n.e., stanowią jednocześnie najstarszy dowód wytopu jakiegokolwiek metalu z rud pozyskanych na ziemiach polskich.

– My tymczasem udowodniliśmy datowaną na I tysiąclecie p.n.e. ekstrakcję ołowiu z olkuskich złóż galeny, co każe nam przy obecnym stanie badań stwierdzić, że wydobycie i hutnictwo rud metali na ziemiach polskich rozpoczęło się nie od miedzi, ale od ołowiu około VIII-VII w. p.n.e. – dodaje dr Dzięgielewski.

Teraz badacze chcą kontynuować badania, a także podjąć się zrekonstruowania wzorców dystrybucji surowców, głównie miedzi od epoki brązu (ok. 2000 p.n.e.) do końca wczesnej epoki żelaza (ok. 450 p.n.e.).