Odkrycie w Egipcie. 22 sarkofagi "Śpiewaczek Amona" i 8 rzadkich papirusów

Paula Drechsler

Na nekropolii El-Asasif w pobliżu Luksoru w Egipcie odkryto unikatową komorę grobową z 22 malowanymi sarkofagami należącymi do "Śpiewaczek Amona" oraz zbiór ośmiu rzadkich papirusów, które były przechowywane w terakotowym naczyniu. Znalezisko określone jako "skarbiec informacji" poszerza wiedzę o burzliwej historii starożytnego Egiptu w Trzecim Okresie Przejściowym.

Ruiny egipskiej budowli w El-Asasif oraz zbiór sarkofagów pokrytych hieroglifami i zdobieniami.
El-Asasif to starożytna egipska nekropolia położona na zachodnim brzegu Nilu w Tebach (w pobliżu Luksoru).Chabe01, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl/ Ministerstwo Turystyki i StarożytnościWikimedia Commons

Odkrycie w Egipcie. Unikatowe znaleziska na nekropolii El-Asasif

El-Asasif to nekropolia położona w pobliżu Luksoru. Przez setki lat ten rozległy cmentarz służył jako miejsce pochówku dla wyższych rangą urzędników, kapłanów oraz pracowników świątynnych. Odnaleziono tutaj grobowce, hieroglify i wyposażenie pochodzące z okresu XXVI, XXV, XXII i XVIII dynastii starożytnego Egiptu. Wspólna misja Najwyższej Rady Starożytności i Fundacji Zahiego Hawassa dokonała tam teraz kolejnego ciekawego odkrycia.

Nowe znalezisko zlokalizowano w południowo-zachodniej części nekropolii El-Asasif. W wykutej w skale komorze pogrzebowej znajdowały się starannie ułożone sarkofagi, w których pochowano "Śpiewaczki Amona". Zidentyfikowano 22 malowane drewniane sarkofagi zawierające mumie. Znaleziono tam też ceramiczne naczynia oraz zbiór rzadkich papirusów, podaje egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności.

"Skarbiec informacji" odkryty w pobliżu Luksoru

Specjaliści określili nowe znalezisko mianem "skarbca informacji", podaje "Greek Reporter". Organizacja wnętrza grobowca świadczy o precyzyjnym wykorzystaniu przestrzeni: 22 polichromowane drewniane sarkofagi ułożono w dziesięciu nakładających się na siebie poziomych rzędach, a ich pokrywy oddzielono od skrzyń, aby zoptymalizować pojemność pomieszczenia. Najczęściej powtarzającym się motywem na trumnach jest "Śpiewaczka Amona" - tytuł ten był powszechnie noszony przez kobiety, które pełniły funkcje artystyczne podczas rytuałów świątynnych poświęconych bogu Amonowi w Trzecim Okresie Przejściowym. Amon był jednym z najpotężniejszych bóstw starożytnego Egiptu, uosobieniem niewidzialnych życiodajnych sił natury. Udział "Śpiewaczek Amona" w codziennych nabożeństwach był kluczowy. Skupisko sarkofagów opatrzonych tym tytułem w jednej komorze sugeruje, że kobiety te należały do zorganizowanej grupy religijnej, podaje "Finestre sull'Arte".

Trzeci Okres Przejściowy w Egipcie (ok. 1070-664 p.n.e.) to czas trwający od upadku Nowego Państwa i śmierci faraona Ramzesa XI z XX dynastii do koronacji faraona Psametycha I z XXVI dynastii. Nastąpił wówczas okres głębokiego kryzysu, podziału kraju i fali obcych wpływów. Odkrycie mumii rzuca światło na ten burzliwy okres w dziejach starożytnego Egiptu, podkreślają badacze.

Sarkofagi "Śpiewaczek Amona" i rzadkie papirusy

Archeolodzy twierdzą, że znalezisko dostarcza wyjątkowych dowodów na to, jak kobiety pełniące funkcje świątynne były czczone po śmierci i jak ich role religijne wpływały na zwyczaje pogrzebowe. Badacze uważają też, że sposób ułożenia sarkofagów wskazuje, że zostały one świadomie przeniesione z oryginalnych miejsc pochówku i zgromadzone razem w nowym punkcie. Badacze twierdzą, że komora została wykuta w skale specjalnie po to, by zabezpieczyć groby i jednocześnie utrudnić ich odnalezienie. Pomimo braku imion na trumnach, mumie "Śpiewaczek Amona" wciąż wydają się znajdować w swoich sarkofagach. Trwają badania mające na celu identyfikację oryginalnych grobowców, z których zabytki mogły zostać zabrane.

Szczególne znaczenie ma też odkrycie ośmiu rzadkich papirusów, które umieszczono w grobowcu. Włożono je do dużego terakotowego naczynia. Niektóre z nich zachowały nawet oryginalną glinianą pieczęć. Dokumenty różnią się rozmiarem i wyglądem. Zostaną poddane pracom konserwatorskim, a następnie tłumaczeniom i badaniom.

