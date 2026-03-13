Odkrycie w Wietnamie. Skarb z czasów dynastii Hồ

Cytadela Dynastii Hồ nazywana także zamkiem Tây Đô znajduje się w prowincji Thanh Hóa w Wietnamie. Kompleks wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO należy wyjątkowych założeń obronnych średniowiecznej Azji. Potężne mury cytadeli zbudowano z ważących nawet kilkanaście ton bloków kamiennych o wymiarach średnio 2 × 1 × 0,7 m każdy. Dopasowano je z dużą precyzją.

Twierdza wzniesiona zgodnie z zasadami feng shui pod koniec XIV wieku funkcjonowała jako stolica krótkotrwałej dynastii Hồ. Kompleks stanowi rzadki przykład planowania urbanistycznego na podstawie połączenia konfucjańskiej filozofii z kulturą buddyjską. Miejsce wielokrotnie poddawano badaniom. Teraz, podczas najnowszych prac na terenie cytadeli, odnaleziono skarb z XV wieku, co ponownie skierowało uwagę badaczy na to miejsce, które wciąż skrywa wiele tajemnic.

Dziesiątki pozłacanych artefaktów. Ozdoby w formie liści Bodhi

W rejonie za parą umieszczonych w centrum cytadeli figur - bezgłowych kamiennych smoków - badacze odnaleźli dziesiątki rzadkich, pozłacanych artefaktów z czasów dynastii Ho. Znalezisko zostało okrzyknięte jednym z najważniejszych odkryć w tym historycznym kompleksie w ostatnich latach. Wyróżniają się to pozłacane terakotowe ozdoby w kształcie liści Bodhi, zdobione misternymi motywami smoków.

Archeolodzy zidentyfikowali bardzo dużo tych pozłacanych liści Bodhi, które wykorzystywano do celów dekoracyjnych w budynkach królewskich. Wybór tego motywu nie był przypadkowy. Drzewo Bodhi - święty figowiec - ma wyjątkowe znaczenie. Budda Siakjamuni miał pod nim osiągnąć oświecenie. Liście Bodhi są ważnym symbolem buddyjskim w Azji, kojarzonym z oświeceniem. Stan zachowania artefaktów z Cytadeli Dynastii Hồ wskazuje na wysoki poziom kunsztu rzemieślniczego z czasów dynastii Ho, a ich złocone powierzchnie i bogate detale odzwierciedlają splendor ówczesnej architektury królewskiej.

Analiza odkrycia pomogła w lokalizacji głównej sali pałacowej

Obszar za rzeźbami smoków od dłuższego czasu typowano jako miejsce, w którym znajdują się ważne pozostałości architektoniczne. Nguyen Ba Linh, który jest dyrektorem Centrum Konserwacji Dziedzictwa Cytadeli Dynastii Hồ podkreślił, że nowe odkrycie jest niezwykle istotne. Pozłacane artefakty doprowadziły bowiem badaczy do ważnych ustaleń.

Naukowcy zaznaczają, że dzięki analizie rozmieszczenia zabytków pokrytych złotem udało się dokonać lokalizacji głównej sali starożytnego założenia. Identyfikacja głównego obszaru pałacowego dostarcza nowych, kluczowych informacji na temat układu założenia i architektury ceremonialnej kompleksu cesarskiego.

