Mark Jewell to detektorysta z blisko 20-letnim doświadczeniem. Jeszcze do niedawna jego hobby nie przynosiło żadnych spektakularnych odkryć. Weteran saperskiego korpusu Royal Engineers jak zwykle spodziewał się znaleźć zwykłe kawałki żelastwa. To, co odnalazł wykrywacz, przeszło jego najśmielsze oczekiwania.

Spodziewał się złomu, a znalazł prawdziwy skarb

Gdy detektorysta zaczął kopać i spod łopaty wydobył się żółtawy błysk, jego serce zabiło mocniej. "To było czyste niedowierzanie. Prawie nie chciałem schylać się i podnosić tego, na wypadek gdybym odkrył, że to tylko brązowy karnisz" - mówi Mark Jewell. "Ale to było jak dziecięca ekscytacja, gdy odkryłem, co to jest". Bynajmniej nie był to złom.

Oczom detektorysty ukazały się dwa połączone ze sobą pierścienie z epoki brązu w kształcie litery C. Relikt został odnaleziony 2 marca zeszłego roku, ale jego pochodzenie do niedawna pozostawało niejasne. Ekspertyza nadeszła dopiero w zeszły piątek. Badania potwierdziły, że skarb może mieć około 3000 lat.

Artefakt pochodzi z epoki brązu

Helen Geake, oficer łącznikowy ds. znalezisk z Norfolk, przedstawiła oświadczenie, w którym oszacowała, że cenne znalezisko Marka Jewella musiało być wykonane w okresie między 1300 a 1150 r. p.n.e. Angielski detektorysta początkowo nie spodziewał się takiego wyniku. "Przez 20 lat chodzenia z wykrywaczem to pierwsza rzecz o jakimkolwiek znaczeniu, jaką znalazłem. Jestem bardziej przyzwyczajony do znajdowania rzeczy, takich jak części łódek albo traktorów" - mówi Jewell, którego nazwisko (bez jednego "l") dosłownie oznacza "Klejnot".

"Były one zaledwie na głębokości szpadla pod powierzchnią, więc to niesamowite, że po prostu leżały tam sobie przez 3000 lat. Puściłem wodze fantazji, zastanawiając się, jak tam trafiły i jak wkurzona musiała być osoba, które je zgubiła. Tworzyłem sobie w głowie wszystkie te historii. To właśnie dlatego tak bardzo uwielbiam moje hobby" - powiedział odkrywca należący do grupy East Anglian Rallies.

To nie jedyne ważne znalezisko w tej okolicy. Zaledwie 35 minut jazdy samochodem z Thompson znajduje się wieś Barton Bendish, w której od czerwca 2022 do listopada 2023 znaleziono 16 rzymskich monet.

