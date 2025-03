Sudan. Wojna domowa, która może pochłonąć miliony istnień.

Sudan to afrykański kraj znajdujący się w zachodniej części kontynentu. Graniczy z Morzem Czerwonym , po którego drugiej stronie znajduje się Półwysep Arabski . Sytuacja geopolityczna regionu sprawiła, że zmaga się on z trwającą już od blisko dwóch lat wojną domową, która pochłonęła tysiące ludzkich istnień .

Wojna domowa w Sudanie została spowodowana przez wewnętrzny konflikt, który rozpoczął się w kwietniu 2023 r. Niespełna dwa lata temu rozpoczęły się walki, gdzie udział biorą oddziały armii rządowej (SAF) oraz paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Wcześniej, bo w 2021 r. w kraju doszło do zamachu stanu. Jednak późniejsza próba włączenia RSF do wojska doprowadziła do rozłamu i wybuchu konfliktu, który trwa do dziś.