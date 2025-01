Castello Sforzesco to ceglany XV-wieczny zamek zlokalizowany w centrum Mediolanu. Pełnił funkcję twierdzy, rezydencji i siedziby władzy. Od dawna przykuwa uwagę historyków, inżynierów i architektów. Zachwyca jednak nie tylko wyglądem, ale także mnóstwem legend, które obrosły fortecę na przestrzeni lat. Jedną z tych rozpalających wyobraźnie od dawna były tajemne przejścia pod ziemią.

W tym czasie zdążył nie tylko tworzyć dzieła na potrzeby zamku, ale także własne notatki i szkice, w tym ukrytych podziemnych tuneli. Jeden z nich był szczególny. Rozciągał się od zewnętrznego muru, aż do odległej o ponad 700 m w linii prostej bazyliki Santa Maria delle Grazie. Tym tajnym korytarzem książę Ludovico mógł spokojnie udać się do świątyni, by w ciszy opłakiwać zmarłą podczas porodu w 1497 r. żonę Beatrice d'Este.