Zapadliska to gwałtowne, nieprzewidywalne zwykle zapadnięcia się powierzchni ziemi. Ich charakter sprawia, że stanowią poważne zagrożenie - potrafią w mgnieniu oka pochłonąć fragmenty dróg, budynków czy infrastruktury, prowadząc do kosztownych zniszczeń, nagłych ewakuacji, a w skrajnych przypadkach nawet do tragedii z udziałem ludzi.