Zestawienie powstało z wykorzystaniem danych aktualizowanych przez serwis Similarweb. Jak wynika z informacji podanych na stronie, ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 stycznia 2026 roku.

Spis treści: Google.com - niekwestionowany lider popularności Youtube.com - serwis piastuje drugie miejsce Facebook.com - najpopularniejszy portal społecznościowy Instagram.com - serwis społecznościowy bazujący na zdjęciach znalazł się poza podium Chatgpt.com - popularny chatbot na piątym miejscu X.com - dawniej znany jako "Twitter" notuje szóste miejsce Reddit.com - portal społecznościowy gromadzący fora dyskusyjne na miejscu siódmym Whatsapp.com - popularny komunikator znalazł się na ósmym miejscu Wikipedia.org - internetowa encyklopedia piastuje miejsce dziewiąte Bing.com - konkurencja Google'a na dziesiątym miejscu

Google.com - niekwestionowany lider popularności

Google to powstała w 1998 roku wyszukiwarka internetowa, która z biegiem czasu stała się niekwestionowanym liderem w indeksacji i katalogowaniu stron internetowych. Jak wynika z danych z 2023 roku, każdego miesiąca Google jest odwiedzane ponad 89 miliardów razy.

Youtube.com - serwis piastuje drugie miejsce

Prawdopodobnie wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez YouTube'a. Strona umożliwia oglądanie rozmaitych treści wideo udostępnianych przez twórców z całego świata. Co ciekawe, w listopadzie 2006 roku serwis został kupiony przez korporację Google.

Facebook.com - najpopularniejszy portal społecznościowy

Podium zamyka Facebook.com, czyli najpopularniejszy serwis społecznościowy, który w Polsce funkcjonuje od 2008 roku. Zgodnie z danymi z 2024/2025 roku, Facebook ma ponad 3 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie. Nie powinno zatem zaskakiwać wysokie miejsce w rankingu najpopularniejszych stron.

Instagram.com - serwis społecznościowy bazujący na zdjęciach znalazł się poza podium

Czwartą najpopularniejszą stroną okazał się Instagram, który, co ciekawe, do 2010 roku funkcjonował pod nazwą "Burbn". W 2012 roku serwis wszedł w posiadanie Facebooka (obecnie korporacji Meta). Według danych z 2025 roku, Instagram może pochwalić się ponad 3 miliardami aktywnych użytkowników w ciągu miesiąca.

Chatgpt.com - popularny chatbot na piątym miejscu

Piątą najpopularniejszą stroną, zgodnie z danymi Similarweb, okazał się chatgpt.com, czyli Chatbot od OpenAI. Popularność tego bazującego na sztucznej inteligencji narzędzia zaczęła rosnąć w 2022 roku, a sam chatbot cały czas jest dopracowywany przez swoich twórców.

X.com - dawniej znany jako "Twitter" notuje szóste miejsce

Portal X to serwis społecznościowy, który do 2023 roku funkcjonował pod nazwą "Twitter". Począwszy od 2006 roku, portal przeszedł wiele zmian. Nie zmienia to jednak faktu, że codziennie miliony użytkowników publikuje na nim mnóstwo treści o charakterze publicystycznym, humorystycznym czy informacyjnym.

Reddit.com - portal społecznościowy gromadzący fora dyskusyjne na miejscu siódmym

Reddit powstał w 2005 roku. Jest to serwis o charakterze społecznościowym, który umożliwia udostępnianie linków do rozmaitych informacji, a także branie udział w dyskusjach toczących się na tzw. subredditach - tematycznych forach skupiających społeczność.

Whatsapp.com - popularny komunikator znalazł się na ósmym miejscu

WhatsApp to komunikator umożliwiający przesyłanie wiadomości w formie tekstowej, głosowej i wideo. Poprzez aplikację da się również prowadzić połączenia głosowe i wideo za pośrednictwem sieci internetowej. Oprócz wersji webowej, WhatsApp jest dostępny również w formie aplikacji na Androida lub iOS.

Wikipedia.org - internetowa encyklopedia piastuje miejsce dziewiąte

Wikipedia to działająca od 2001 roku encyklopedia internetowa funkcjonująca na zasadach "open content". Treści udostępniane na Wikipedii są tworzone przez użytkowników z całego świata. Każdy może edytować, redagować i aktualizować artykuły znajdujące się w encyklopedii. To prawdziwa skarbnica wiedzy, która znalazła się na miejscu dziewiątym najpopularniejszych stron internetowych.

Bing.com - konkurencja Google'a na dziesiątym miejscu

Zestawienie zamyka bing.com. To należąca do firmy Microsoft wyszukiwarka internetowa, która powstała w 2009 roku. W przeszłości była znana również pod nazwą "Windows Live Search" oraz "MSN Search". Obecnie jest to najpoważniejszy konkurent wyszukiwarki Google.

Źródło: similarweb.com

