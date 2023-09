Google Doodle to nieodłączny element marki

Google Doodle to znany wszystkim sposób firmy na świętowanie ważnych momentów zarówno w poszczególnych krajach, jak i na świecie, czy rocznic związanych z ludźmi, miejscami czy wydarzeniami historycznymi oraz ważnych dla samej marki Google. Najnowsze Doodle zabiera nas w sentymentalną podróż, ukazując wszystkie logo, jakie do tej pory reprezentowały firmę. Od prostego napisu przypominającego grafiki dostępne niegdyś w Word, do współczesnej, minimalistycznej wersji w myśl zasady „less is more”.