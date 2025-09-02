Anguilla otrzymała domenę internetową .ai

Anguilla administracyjnie stanowi terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Morzu Karaibskim. Wyspa stała się znana dla świata zachodniego dzięki odkryciu przez Krzysztofa Kolumba w 1493 roku. Nieco ponad półtora wieku później została kolonią angielską. Mieszkańcy w 1969 roku proklamowali republikę, jednak wkroczyła armia brytyjska i przywróciła stary ład.

Wyspa zdobyła autonomię w 1976 roku, a 4 lata później stała się samodzielną dependencją z własnym gubernatorem i rządem. W latach 80. XX wieku, podobnie jak wiele innych państw i terytoriów, Anguilla otrzymała domenę internetową. Warto tu odnotować, że Polska otrzymała domenę .pl dopiero w 1990 roku.

Domena .ai początkowo nie budziła żadnych szczególnych skojarzeń. Szczęśliwym zrządzeniem losu te dwie litery na początku lat 20. XXI wieku stały się jednym z najgorętszych tematów w świecie technologii. Dziś to prawdziwy skarb wśród domen.

AI to skrótowiec od "Artificial Intelligence". Polskim odpowiednikiem jest SI ("Sztuczna Inteligencja"). Gdy rozpoczęła się rewolucja AI, domena stała się niezwykle pożądana przez twórców sztucznej inteligencji, firmy oferujące oparte na niej usługi czy twórców aplikacji. Pozwoliło to Anguilli zarobić krocie. Mowa tu o kwotach sięgających nawet 1/4 sumy dochodów.

Karaibska wyspa zarabia na tym miliony. Wszystko dzięki sztucznej inteligencji

Krajowa domena .ai stała się dla Anguilli ważnym źródłem dochodów. Klienci rejestrujący adresy w tej domenie są w stanie sporo zapłacić. Przykładowo za atrakcyjny adres you.ai firma HubSpot zapłaciła 700 tys. dolarów. W samym tylko 2024 roku wyspa zarobiła 105,5 mln dolarów wschodniokaraibskich (ok. 39 mln dolarów amerykańskich), co stanowiło 23% dochodów państwa. Szacuje się, że w 2026 roku Anguilla zarobi z tego tytułu 138 mln XCD (ponad 51 mln USD).

Choć o sztucznej inteligencji mówi się od dziesięcioleci, to termin ten zdobył duży rozgłos dopiero w obecnej dekadzie. O zainteresowaniu AI można przekonać się, sprawdzając to hasło w Google Trends. Bez wątpienia takim przełomowym momentem dla konsumentów było wydanie ChatGPT, obecnie najpopularniejszego narzędzia opartego na AI. Wzrosła także liczba adresów zarejestrowanych w domenie .ai - z 80 tys. w 2020 roku do ponad 850 tys. w 2025.

Zainteresowanie frazą "AI" wśród użytkowników Google na przestrzeni lat. Teraz te dwie litery to skarb Anguilli Google Trends materiał zewnętrzny

Posiadanie atrakcyjnej domeny pozwala Anguilli zdywersyfikować źródła dochodów. Ta karaibska wyspa (a właściwie terytorium składające się z wysp Anguilla, Sombrero i paru mniejszych) narażona jest m.in. na huragany, co nie tylko zagraża turystyce, ale również naraża wyspę na straty. Anguilla przeniosła więc serwery domeny .ai poza swoje terytorium, ale nadal jest właścicielką domeny.

Anguilla jest ciekawym miejscem na wakacje, a w 2024 roku padł rekord. W ciągu roku wyspę odwiedziło 111 tys. 639 turystów. Turystyka odpowiada za 37% jej dochodów.

Ile kosztuje adres .ai i kto jeszcze ma wartościową domenę?

Każdy może zarejestrować adres w domenie .ai, a koszt usługi podobno zaczyna się od 150-200 dolarów amerykańskich. Najbardziej atrakcyjne nazwy są wystawiane na aukcjach i mogą kosztować tysiące dolarów. Wysoka opłata wiąże się tylko z rejestracją. Koszt odnowienia domeny internetowej jest już taki sam dla wszystkich.

Jakie adresy w domenie .ai można uznać za wyjątkowo atrakcyjne? Przede wszystkim krótkie, znaczące oraz łatwe do zapamiętania. To choćby cloud.ai sprzedane za 600 tys. dolarów czy law.ai - sprzedana za 350 tys. Co ciekawe, Anguilla nie jest jedyną właścicielką pożądanej domeny. W podobnej sytuacji znalazło się wcześniej Tuvalu, małe państwo wyspiarskie w zachodniej Polinezji, które dysponuje domeną .tv i licencjonuje ją od 1998 roku.

Jeśli jednak chodzi o nowe technologie i trendy, to dziś bez wątpienia wygrywa AI, a TV jest w odwrocie.

