Powodów, dla których mikrofon nie działa, może być wiele i wcale nie muszą one świadczyć, że coś się zepsuło. Przeciwnie, aktualne wersje systemu Windows i same urządzenia dbają o to, by mikrofon nie był włączany tam, gdzie nie powinien. To troska o nasze bezpieczeństwo i prywatność.

Dlaczego mikrofon w laptopie nie działa?

Może się zdarzyć, że mimo naszych usilnych prób osoba po drugiej stronie nas nie słyszy. Mogłoby się wydawać, że kliknęliśmy już wszystkie przełączniki, na jakie trafiliśmy, ale głos nadal nie jest rejestrowany. Z czego to wynika?

Zepsuty mikrofon - jako urządzenie fizyczne wbudowane w laptopa lub podłączone do komputera poprzez kabel - to najmniej prawdopodobny scenariusz. O ile w mikrofonach przewodowych na skutek używania mogą się rozłączyć wtyki, o tyle mikrofony wbudowane w laptopa są dość dobrze chronione. Czasem jednak mikrofony zewnętrzne mają wbudowany przełącznik On/Off, który może być przypadkiem wyłączony. Powoduje to wyciszenie mikrofonu, ale system Windows już tego nie widzi.

Najczęściej jednak blokady występują po stronie oprogramowania. Jest wiele możliwych punktów, w których włączamy i wyłączamy mikrofon, a także udzielamy aplikacjom dostępu do jego sygnału. Czego dokładnie szukać?

Jak włączyć wbudowany mikrofon w laptopie?

Laptop z Windows 11 pozwala skonfigurować mikrofon w Ustawieniach. To aplikacja, która w dużej mierze zastąpiła Panel sterowania znany z poprzednich wydań systemu. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Otwórz Ustawienia. Kliknij przycisk Start na pasku zadań, aby otworzyć menu Start. Następnie wybierz Ustawienia > System > Dźwięk. Wybierz urządzenie wejścia. W sekcji Wejście wybierz mikrofon z listy i ustaw przełącznik obok jego nazwy na pozycję włączoną. Może się też okazać, że mikrofon jest wyciszony. W tej samej sekcji znajduje się pozycja Głośność. Upewnij się, że ikona mikrofonu jest jest przekreślona (jeśli jest, kliknij ją ponownie, aby wyłączyć wyciszenie), a suwak jest ustawiony na wyższe wartości. W tym miejscu możesz wyregulować czułość mikrofonu.

Ustawienia mikrofonu w Windows 11 INTERIA.PL

Warto też sprawdzić ustawienia dźwięku w Panelu sterowania. Są tam one nadal jeszcze dostępne, mimo że Microsoft z upływem lat coraz więcej opcji przenosi do nowocześniejszej aplikacji Ustawienia. Aby to zrobić:

Otwórz menu Start i zacznij wpisywać "Panel sterowania". Kliknij podpowiedziany wynik, aby go otworzyć. W oknie Panelu sterowania kliknij Sprzęt i dźwięk > Dźwięk. W oknie dialogowym Dźwięk przejdź na zakładkę Nagrywanie. Znajdują się na niej urządzenia wejściowe. Jeśli chcesz włączyć mikrofon wewnętrzny laptopa, kliknij Zestaw mikrofonów (nazwa może być inna w Twoim modelu) prawym przyciskiem myszy i wybierz Włącz. Obok tego mikrofonu znajduje się wskaźnik głośności. Spróbuj coś powiedzieć do mikrofonu albo klasnąć w pobliżu - powinien on zaświecić się na zielono. Mikrofon w tym oknie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i przejść do Właściwości. W tym okienku przejdź do zakładki Poziomy, aby wyregulować ogólną czułość mikrofonu. Poniżej znajdziesz też suwak Zwiększenie wydajności mikrofonu, który pozwala wzmocnić sygnał, jeśli jest zbyt cichy. Tylko ostrożnie, bo w ten sposób można doprowadzić do przesterowania dźwięku!

Ustawienia mikrofonu w Panelu sterowania INTERIA.PL

Warto też sprawdzić dedykowany klawisz sprzętowy na klawiaturze laptopa. Na pasku klawiszy funkcyjnych (F1-F12) może znajdować się przycisk z przekreślonym mikrofonem. Jego naciśnięcie powinno zostać zasygnalizowane na ekranie komputera ikoną przekreślonego mikrofonu (wyłączony) lub zwykłego (włączony). W naszym przypadku przycisk ten znajduje się pod klawiszem F4.

Jak zezwolić na dostęp do mikrofonu?

Mimo że w ustawieniach systemu mikrofon jest włączony, to nadal może nie działać w aplikacjach. Podstawowym problemem są tu uprawnienia. W przeciwieństwie do starych systemów Windows 11 wymaga wyrażenia zgody użytkownika, by aplikacja mogła korzystać z mikrofonu. Jeśli wcześniej jej nie udzieliliśmy albo odrzuciliśmy monit wysłany przez aplikację, nadal możemy zmienić to w Ustawieniach. W tym celu:

Otwórz menu Start, a następnie Ustawienia. Przejdź do zakładki Prywatność i zabezpieczenia, a następnie przewiń do sekcji Uprawnienia aplikacji i kliknij Mikrofon. Wyświetli się lista aplikacji (programów), którym możesz zezwalać na uzyskiwanie dostępu do mikrofonu. Jeśli np. nie słyszy Cię rozmówca w Teams albo komunikatorze w przeglądarce, to upewnij się, że przy nazwach tych aplikacji przełącznik ustawiony jest na pozycję Włączone.

Ostatnim miejscem są same aplikacje, w których rozmawiasz. Microsoft Teams pozwala wybrać źródło dźwięku przed i w trakcie spotkania, a także włączać i wyłączać mikrofon bezpośrednio w tej aplikacji. Upewnij się, że podczas rozmowy ikona mikrofonu w oknie spotkania Teams nie jest przekreślona - inaczej rozmówcy Cię nie usłyszą.

Dodatkowo, gdy włączona jest aplikacja korzystająca (lub mogąca korzystać) z mikrofonu, na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się ikona mikrofonu. Jeśli jest przekreślona, kliknij ją, aby włączyć mikrofon.

