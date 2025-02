Poprzednie badania pyłu marsjańskiego, oparte wyłącznie na obserwacjach satelitów nie wykazały obecności wody w jego wnętrzu. Naukowcy doszli zatem do wniosku, że ten konkretny rodzaj tlenku żelaza musi być hematytem, powstałym w warunkach suchej powierzchni poprzez reakcje z atmosferą Marsa przez miliardy lat – po wczesnym okresie wilgotnym Marsa. Gdy przeprowadzono do tego badania laboratoryjne, naukowców czekała niespodzianka.

W nowym badaniu, którego wyniki zostały opublikowane 25 lutego w czasopiśmie Nature Communications naukowcy połączyli obserwacje satelitarne z nowymi technikami laboratoryjnymi. Okazało się, że czerwona barwa Marsa lepiej pasuje do tlenków żelaza zawierających wodę, znanych jako ferrihydryt. Ferrihydryt zwykle tworzy się szybko w obecności chłodnej wody, więc musiał powstać, gdy Mars miał jeszcze wodę na swojej powierzchni. Ferrihydryt zachował swój wodny charakter do dziś, pomimo tego, że został zmielony i rozprzestrzeniony po planecie od momentu powstania.

– Mars nadal jest Czerwoną Planetą. Po prostu nasze zrozumienie, dlaczego Mars jest czerwony, uległo transformacji. Najważniejszą konsekwencją jest to, że ponieważ ferrihydryt mógł powstać tylko wtedy, gdy na powierzchni była jeszcze woda, Mars zardzewiał wcześniej, niż wcześniej sądziliśmy. Co więcej, ferrihydryt pozostaje stabilny w obecnych warunkach na Marsie – dodaje naukowiec.

Źródło: Europejska Agencja Kosmiczna

