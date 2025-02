Zastanawialiście się kiedyś, ile sytuacji musiało się wydarzyć, aby doprowadzić do powstania życia, a ostatecznie człowieka? Utworzenie pierwszych komórek, przetrwanie pierwszego życia w niezwykle trudnych warunkach, następnie pojawienie się ogromnej ilości tlenu . Życie, które rozwinęło się w wodach, musiało wyjść na ląd, ewoluować tak by powstały zwierzęta i naczelne.

Biorąc pod uwagę te wszystkie warunki wstępne, wydarzenia aż trudno uwierzyć, że w ogóle mogliśmy znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy. Tak też przez dziesięciolecia funkcjonował model "twardych kroków" (ang. hard-steps model) opracowany przez fizyka teoretycznego Brandona Cartera w 1983 r. Zakłada on, że nasze ewolucyjne pochodzenie jest wysoce nieprawdopodobne ze względu na czas, jaki zajęła ewolucja człowieka na Ziemi w porównaniu z całkowitym okresem życia Słońca - a zatem prawdopodobieństwo istnienia poza Ziemią istot podobnych do człowieka jest niezwykle niskie.

Nowe badanie kierowane przez zespół badaczy z Penn State wskazuje, że ludzkość niekoniecznie musi być czymś niezwykłym , ale raczej n aturalnym wynikiem ewolucji naszej planety, a prawdopodobnie i innych planet . - To znacząca zmiana w naszym myśleniu o historii życia - powiedziała Jennifer Macalady, profesor nauk o Ziemi na Penn State i współautorka artykułu, który został opublikowany 14 lutego w czasopiśmie Science Advances.

– Sugeruje to, że ewolucja złożonego życia może być mniej kwestią szczęścia, a bardziej wzajemnego oddziaływania życia i jego środowiska, otwierając ekscytujące nowe ścieżki badań w naszym dążeniu do zrozumienia naszego pochodzenia i naszego miejsca we Wszechświecie – dodała prof. Macalady.