Popularny "kosmiczny pociąg", realizowany przez firmę SpaceX należącą do Elona Muska, już od maja 2019 roku dostarcza wielu wrażeń miłośnikom astrofotografii lub obserwacji nieba. Obecnie na niskiej orbicie okołoziemskiej znajduje się 6426 satelitów Starlink, z czego 55 nie działa, a reszta dostarcza internet satelitarny do 105 krajów na całym świecie.

Choć dzisiejszy przelot będzie nieco trudniejszy do dostrzeżenia, to widoki na niebie mogą ponownie na niecały kwadrans zamienić się w niezwykły spektakl, oczywiście o ile pogoda w ogóle na to pozwoli.

Reklama

Czy 8 listopada warto spojrzeć w niebo?

Wstępne prognozy sugerują, że dzisiejszy przelot satelitów Starlink z serii G10-13 nie będzie tak łatwy do obserwacji, jak niektóre z ubiegłych tygodni. Wynika to przede wszystkim z faktu, że minęło już osiem dni od ich startu, poszczególne satelity zdążyły więc oddalić się od siebie, przez co charakterystyczny efekt wspomnianego “kosmicznego pociągu" nie będzie już tak dobrze widoczny.

Niestety prognozy dotyczące zachmurzenia również nie są szczególnie optymistyczne, już obserwacja wczorajszego przelotu była przez chmury mocno utrudniona, a dziś sytuacja zanosi się na niewiele lepszą. Przelot będzie jednak teoretycznie widoczny przez około 13 minut, więc jeśli tylko zachmurzenie na to pozwoli, to będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby odnaleźć Starlinki na niebie.

O której godzinie Starlinki będą widoczne 8 listopada?

Przelot satelitów Starlink rozpocznie się 8 listopada o godzinie 17:49 nad zachodnim horyzontem. Kolejne satelity będą przemieszczały się po niebie przez kolejne 13 minut, a ostatni z nich zniknie w cieniu Ziemi w centrum nieba o godzinie 18:02.

Duża separacja pomiędzy poszczególnymi satelitami sprawia, że możliwość obserwacji uzależniona będzie od odpowiednich warunków atmosferycznych. W przypadku zachmurzenia nie ma co liczyć na widoczność przelotu, podobnie jak we wcześniejszych dniach, kiedy zachmurzenie ogarnęło większą część naszego kraju. Dlatego, jeśli tylko pogoda dopisze i niebo będzie czyste od chmur, to zdecydowanie warto będzie spojrzeć dziś w górę o godzinie 17:49.