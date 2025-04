Orkisz odkrył ją podczas testowania niedawno zakupionej lunety Merza. Na początku badaczy myślał, że to mgławica, jednak po weryfikacji okazało się, że to nieznana wcześniej kometa - nie byle jaka z punktu widzenia naszego kraju, bo pierwsza oficjalnie uznana za odkrytą przez Polaka. Kometa C/1925 G1 to obiekt ósmej wielkości gwiazdowej (ok. 6 razy ciemniejszy od najsłabszych gwiazd, które widać gołym okiem) w gwiazdozbiorze Pegaza.