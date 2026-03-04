Całodobowe zakupy. Lidl uderza w Biedronkę nocą

Spis treści: Lidl otworzył swoje pierwsze sklepy całodobowe w Polsce Dyskont bada zainteresowanie klientów modelem 24/6 Kto prowadzi w Polsce całodobowy handel w niedzielę i święta?

Lidl otworzył swoje pierwsze sklepy całodobowe w Polsce

Jedna z najpopularniejszych sieci handlowych w Polsce zaczyna oferować udogodnienie, o które prosiło wielu klientów. Lidl Polska rozpoczął program pilotażowy sklepów całodobowych. Mają one zwiększyć dostępność oraz komfort zakupów, stanowiąc bezpośrednią odpowiedź na sygnały płynące od konsumentów i dynamicznie zmieniający się styl życia.

Z powodu choćby różnych godzin pracy i preferowania nocnego trybu życia wiele osób ma czas na zakupy tylko w późnych godzinach nocnych, gdy praktycznie wszystkie tanie markety są zamknięte.

Sklepy całodobowe najczęściej kojarzone są z małymi, prywatnymi sklepikami osiedlowymi, monopolowymi, a od niedawna także autonomicznymi, w których ceny są wyższe niż w popularnych supermarketach. Lidl jako wielka sieć dyskontów wyłamuje się z tego schematu. Jego pierwsze sklepy całodobowe zostały już otwarte w trzech polskich aglomeracjach.

Gdzie są sklepy całodobowe Lidl? Od 2 marca w tym nowym modelu działają sklepy w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 113, w Bielanach Wrocławskich przy ul. Tynieckiej 1 oraz w Warszawie przy ul. Kasprowicza 117. Są one teraz otwarte nieustannie od godziny 1:00 w poniedziałek aż do godziny 23:00 w sobotę. W przypadku niedziel niehandlowych sklepy te, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostają zamknięte.

Dyskont bada zainteresowanie klientów modelem 24/6

Wprowadzenie modelu całodobowego 24/6 wiąże się z pewnym ograniczeniem technicznym. Każdego dnia, między godziną 23:45 a 00:15, przewidziana jest krótka przerwa w dostępie do kas sklepowych.

Wynika ona ze względów organizacyjnych i konieczności utrzymania sprawności systemów przy tak intensywnym trybie pracy. W czasie przerwy technicznej klienci mogą przebywać na terenie obiektu i kontynuować zbieranie produktów do koszyka, jednak realizacja płatności zostaje chwilowo wstrzymana.

Lidl oświadczył, że nieustannie analizuje potrzeby polskiego rynku, a obecny pilotaż ma posłużyć do oceny realnego zainteresowania nocnymi zakupami. "Decyzja o wydłużeniu godzin otwarcia to bezpośrednia odpowiedź na sygnały płynące od klientów. Pilotaż pozwoli sieci ocenić zainteresowanie nowym modelem zakupowym oraz podjąć decyzje dotyczące ewentualnego rozszerzenia projektu na inne lokalizacje w przyszłości" - skomentował Lidl cytowany przez portal Wiadomości Handlowe.

Decyzję sieci z pewnością przyjmą z entuzjazmem nocne marki, ale pracownicy - już niekoniecznie. Niektórzy komentujący obawiają się o osoby zatrudnione w Lidlu, które będą musiały pracować w systemie trójzmianowym, który może negatywnie wpływać na zdrowie i dezorganizować życie osobiste.

Niemiecka sieć ma obecnie ok. 1000 obiektów w Polsce, a w tym roku planuje otworzyć ich więcej.

Kto prowadzi w Polsce całodobowy handel w niedzielę i święta?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, całodobowy model funkcjonowania, choć nie jest standardem, to nie jest też absolutną nowością w Polsce. Od około 2002-2003 r. aż do 2016 r. w trybie 24/7 działały hipermarkety Tesco (do 2018 r. nie było w Polsce zakazu handlu w niedzielę). W latach 2010-2014 otwartych całodobowo było blisko 50 obiektów brytyjskiej sieci.

Czasy ogromnych hipermarketów otwartych 24/7 praktycznie minęły, jednak w Polsce działają inne modele zbliżone lub zastępujące ów boom z pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Biedronka w niektórych lokalizacjach, takich jak nadmorskie kurorty (np. Łeba, Ustka, Jastarnia) otwiera całodobowo wiele swoich sklepów w okresie wakacyjnym. W dużych miastach niektóre jej obiekty otwarte są do 23:30 lub 2:00 w nocy. Godziny otwarcia były też wydłużane w okresie pandemii koronawirusa.

Inne duże sieci handlowe działające w Polsce, takie jak Dino, Auchan, Aldi, Kaufland, POLOmarket, Żabka czy Carrefour, z reguły nie prowadzą tego typu działalności w swoich głównych punktach sprzedażowych. Większość sklepów jest czynna do około godziny 23:00. Schedy po Tesco nie przejęło także Netto, które w wielu przypadkach powstały w miejscach dawnych hipermarketów brytyjskiego giganta.

Są jednak pewne wyjątki w postaci futurystycznych sklepów bezobsługowych, pozbawionych pracowników i w pełni automatycznych, które zgodnie z prawem mogą działać także w niedziele i święta. Takie lub podobne opcje oferują m.in. Dino w Sośnicowicach (woj. śląskie), Easy Auchan na stacjach paliw BP w całej Polsce, Auchan GO w Warszawie, Carrefour Express przed stacją PKP Warszawa Wileńska czy Żabka Nano w ponad 50 polskich miastach.

Sagrada Família to najwyższy kościół świata. Budowa trwała 144 lata © 2026 Associated Press