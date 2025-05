- Zgłaszana częstość występowania przypadków połknięcia magnesów przez dzieci na całym świecie wzrasta w alarmującym tempie w ciągu ostatnich dwóch dekad - brzmi fragment artykułu z czasopisma naukowego "Archives of Disease in Childhood". - [...] Połknięcie wielu magnesów może prowadzić do poważnych powikłań, w tym perforacji przełyku, żołądka, jelita cienkiego lub grubego - podano w badaniach.

Jak temu problemowi zaradzić? Jedna kwestia to po prostu edukacja, druga - ostrożność. Profesor Nigel Hall, główny autor badania z UoS podkreśla, że wiele zabawek magnetycznych nie zawiera wystarczających ostrzeżeń dla rodziców i opiekunów. Szczególnie dotyczy to produktów kupowanych na internetowych platformach handlowych. W dodatku problemem jest to, że większość dzieci, które połknęły magnes, długo nie wykazuje żadnych objawów, a w tym czasie w organizmie może dochodzić do spustoszenia. Inna sprawa to nadzór nad tym, co dziecko robi w sieci i tłumaczenie konsekwencji pewnych działań. Organizacja Child Accident Prevention Trust współpracuje z naukowcami, by zwiększyć świadomość zagadnienia.