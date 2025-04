Brak pełnej świadomości konsekwencji pewnych działań, łatwowierność, potrzeba akceptacji oraz ograniczona zdolność do rozpoznawania intencji innych sprawiają, że dzieci stają się łatwym celem dla cyberprzestępców. Niestety, w niektórych przypadkach takie sytuacje prowadzą do skrajnych następstw, jak np. uprowadzenie dziecka. Media obiegła informacja o kolejnym tego typu incydencie.

Przestępcy coraz częściej wykorzystują do swoich działań popularne wśród najmłodszych aplikacje i gry, które umożliwiają swobodną komunikację i tworzenie fałszywych tożsamości. Niedawno doszło do kolejnego zatrważającego wypadku tego typu - tym razem przestępca skorzystał m.in. z popularnej wśród dzieci aplikacji Roblox. 27-letni mężczyzna z Kalifornii nawiązał za pośrednictwem tej gry kontakt z 10-letnią dziewczynką. Prawdopodobnie używając później komunikatora Discord , Matthew Macatuno Naval wydobył od dziecka dane, które umożliwiły mu spotkanie i porwanie dziewczynki, wskazuje biuro szeryfa hrabstwa Kern.

Dziewczynka z Taft w Kalifornii zaginęła w niedzielę 13 kwietnia br. Zaniepokojona rodzina zgłosiła sprawę policji. Śledczy ustalili, że dziecko komunikowało się z Navalem. Dochodzenie wykazało, że przestępca i ofiara przebywają w Elk Grove, gdzie udało się ich namierzyć. Naval został aresztowany i przeniesiony do Kern County, gdzie jest przetrzymywany. Może wyjść za kaucją, ustaloną na 250 000 dolarów. Mężczyzna oskarżony jest o porwanie i bezprawne doprowadzenie do czynności seksualnych , podaje CNN. W piątek (18.04) odbędzie się jego przesłuchanie.

Policja podkreśliła znaczenie monitorowania aktywności dzieci w internecie i komunikacji na platformach takich jak Roblox i Discord oraz ogółem w mediach społecznościowych. Powiązane z tym konkretnym przypadkiem platformy Roblox i Discord zaznaczają, że mają politykę zerowej tolerancji wobec zagrożeń dla dzieci i współpracują z organami ścigania. "Te oskarżenia są głęboko niepokojące i aktywnie je badamy" - powiedział rzecznik Robloxa w oświadczeniu dla CNN. "Jak tylko dowiedzieliśmy się o tej sprawie, przekazaliśmy informacje do National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)" - przekazał serwisowi rzecznik Discorda.

Policja ostrzega przed niebezpiecznymi kontaktami online, które mogą prowadzić do prób nadużyć, a w skrajnych przypadkach nawet do uprowadzenia lub wykorzystania dziecka. Przestępcy często budują zaufanie przez długi czas, udając rówieśników lub osoby o podobnych zainteresowaniach, a następnie próbują nakłonić dziecko do spotkania w realnym świecie, co może prowadzić do zagrożenia jego bezpieczeństwa. Zalecane jest monitorowanie aktywności dziecka w internecie i sprawdzanie, z kim się komunikuje.