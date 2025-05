Wakacje w Egipcie? To trzeba wiedzieć, by zachować bezpieczeństwo

Egipt od lat cieszy się ogromną popularnością wśród turystów z całego świata. To kraj, który przyciąga nie tylko swoją fascynującą historią i zabytkami starożytności , ale i wspaniałą pogodą. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się wakacje w formule all inclusive , które pozwalają na beztroski wypoczynek w luksusowych kurortach, oferujących pełen komfort i różnorodne atrakcje na miejscu.

Popularne jest też spędzanie czasu na piaszczystych plażach nad ciepłym Morzem Czerwonym i Śródziemnym . Egipskie władze wprowadziły teraz nowe zasady dotyczące korzystania z plaż, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa turystów. O co chodzi?

Zmiany dla turystów podróżujących do Egiptu. Szereg zasad

Wszystko to w odpowiedzi na rosnącą liczbę ataków rekinów. Aby uświadomić podróżnym zagrożenie oraz zminimalizować ryzyko, wprowadzono szereg środków ostrożności. Turyści są teraz zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi na znaki ostrzegawcze, a także dodatkowo zaleca się pływanie w grupach i blisko brzegu, bez przesadnego zapuszczania się w głąb morza , aby zminimalizować ryzyko ataków.

Zaapelowano też o unikanie odzieży z migotającymi elementami i biżuterii, które ze względu na błyski mogą przyciągać rekiny. Wprowadzono również ograniczenia czasowe, zakazując kąpieli o świcie, zmierzchu i w nocy , kiedy rekiny są najbardziej aktywne. Nowe zasady obejmują również kwestie zdrowotne, takie jak unikanie wchodzenia do wody z otwartymi ranami, które mogą przyciągać rekiny.

Władze zobowiązały przy tym hotele do zadbania o wprowadzenie kąpielisk oddzielonych bojami, które nie będą przekraczać 2 metrów głębokości. Dodatkowo, w kurortach ma być więcej przeszkolonego personelu ratowniczego , łodzi ratowniczych i sprzętu medycznego, aby zapewnić szybką reakcję w razie zagrożenia.

Te środki mają na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa turystów, ale także przywrócenie równowagi ekologicznej w regionie. Egipt planuje bowiem wprowadzenie nowych przepisów dotyczących regulacji połowów i ochrony środowiska morskiego. Władze mają nadzieję, że te działania przyczynią się do zmniejszenia liczby ataków rekinów i poprawy ogólnego bezpieczeństwa na plażach, co z kolei może przyciągnąć jeszcze więcej turystów do tego pięknego kraju.