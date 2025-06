W polskim mieście budują pierwszy Sky Walk w budynku mieszkalnym

Choć może przywodzić na myśl Gwiezdne Wojny albo spacer kosmiczny astronautów, Sky Walk to w rzeczywistości popularny rodzaj atrakcji turystycznej. Zazwyczaj jest to przezroczysta kładka zawieszona na dużej wysokości, po której można bezpiecznie chodzić. Pod stopami zobaczymy najczęściej piękne widoki. A co, gdyby mieć coś takiego w domu? Wkrótce będzie to możliwe, bowiem powstaje właśnie pierwszy w Polsce budynek mieszkalny ze Sky Walkiem.