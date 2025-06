Vishwash Kumar Ramesh to jedyna osoba, która przeżyła katastrofę samolotu w Indiach. Po tym, jak służby rozpoczęły akcje poszukiwawcze na osiedlu mieszkaniowym Meghani Nagar w mieście Ahmadabad, gdzie rozbił się Dreamliner linii Air India, w sieci zaczęło krążyć chaotyczne nagranie przedstawiające mężczyznę w umorusanym, zakrwawionym t-shircie. Jak podały hinduskie media, to jedyny ocalały z wypadku lotniczego.

40-latek to Brytyjczyk pochodzący z Indii, który w Wielkiej Brytanii mieszka od 20 lat. Odwiedzał swoją rodzinę w Indiach, a 12 czerwca wsiadł na pokład Dreamlinera, by wrócić do domu w UK. Zamiast jednak dolecieć do Londynu, samolot rozbił się na osiedlu mieszkaniowym. Już krótko po starcie pojawiły się pierwsze oznaki, że nadchodzą kłopoty. "30 sekund po starcie wydobył się głośny hałas i potem samolot się rozbił. To wszystko wydarzyło się tak szybko" - powiedział jedyny ocalały, który obecnie przebywa w szpitalu w Asarwie, a jego stan jest stabilny.