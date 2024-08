Wielki problem Boeinga. Najnowsze samoloty uziemione

Boeing 777X ma być "królem przestworzy"

Szerokokadłubowy Boeing 777X w wersji 9 to najnowsza odmiana kultowych samolotów pasażerskich. To projekt największego dwusilnikowego samolotu pasażerskiego na świecie, który ma być nowym "królem przestworzy". Ma służyć w największych liniach lotniczych do międzykontynentalnych lotów.

Boeing 777X w wersji 9 to prawdziwy kolosy, mierzący ponad 76 metrów długości. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 71 metrów, a dostępna powierzchnia ładunkowa samolotu to 240 metrów kwadratowych. Masa startowa to ponad 351 ton.

Zdjęcie Boeing 777X posiada dwa silniki turboodrzutowe General Electric GE9X, pozwaljące lecieć z prędkością przelotową 905 km\h / Dan Nevill / Wikimedia

Problemy Boeinga 777X

W zamyśle samoloty Boeing 777X w wersji 9 mają przenosić aż 426 pasażerów, lecąc bez przerwy 13500 kilometrów. W zamyśle, bo od pierwszego lotu testowego w styczniu 2020 roku, samoloty te zjada masa problemów. Najnowszy uziemił właśnie całą flotę testową.

Boeing poinformował, że podczas regularnej obsługi technicznej jednej z maszyn wykryto "komponent, który nie działa zgodnie z założeniami". Chodzi o element konstrukcyjny w obudowie silnika. Do czasu wymiany części i zidentyfikowania przyczyn jej problemów, wszystkie testowe Boeingi 777X w wersji 9 pozostaną uziemione.

Przedłużające się zamówienia

W ramach wykrytego problemu Boeing pozostaje w stałym kontakcie z Federalną Administracją Lotnictwa (FAA). To ta agencja ma wydać certyfikat, dający upoważnienie dla 777X w wersji 9 do lotów w liniach lotniczych. Uziemienie całej floty, która od lipca wykonywała loty testowe dla FAA może przeciągnąć ten proces.

To bardzo niekorzystne dla Boeinga, który już ma trzy lata opóźnień względem nowych samolotów. 777X w wersji 9 miał wejść do produkcji już w 2021 roku. Swoistym sukcesem firmy jest fakt, że jeszcze przed wprowadzeniem samolotu do produkcji, udało jej pozyskać zamówienia na łącznie 481 sztuk. Przyszłymi użytkownikami Boeinga 777X w wersji 9 mają być m.in. Lufthansa, Emirates czy British Airways.