Dlaczego odczuwamy bóle głowy?

Sam mózg nie posiada żadnych receptorów nerwowych, które mogłyby wyczuwać ból. To naczynia krwionośne w głowie oraz struktury chroniące i otaczające mózg mogą odczuwać ból, kiedy wykryją uraz lub uszkodzenie. Uwalniają wtedy substancje chemiczne, które wyzwalają transmisję sygnałów elektrycznych przez nerwy, informując mózg o bólu głowy.

Migrena - choroba, która dotyka nawet 15 proc. ludzi na świecie

Migrena to choroba neurologiczna, lecz nie znamy jej dokładnej przyczyny. Jest związana z genetyką, układem nerwowym i krwionośnym, a jej wyzwalaczami często są czynniki takie jak stres, hormony, zaburzenia snu, głód czy zmiany pogody. Każdy człowiek ma swoją indywidualną wrażliwość na wyzwalacze, które mogą wywołać migrenę.

Bóle migrenowe zwykle występują po jednej stronie głowy i dają dodatkowe objawy, m.in. nudności, wymioty oraz wrażliwość na światło i dźwięk. Osoby chore podczas ataku często cierpią na światłowstręt, a jasne otoczenie jeszcze bardziej wzmaga ból głowy. Atak migreny może trwać od kilku godzin do nawet dni, a jej natężenie jest na tyle poważne, że utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Aż 3 razy częściej migrena występuje u kobiet niż u mężczyzn, a łącznie dotyka nawet 15 proc. ludzi na całym świecie.

Już ponad dwa tysiące lat temu interesowano się migreną, a specjaliści od dawna badają ją, aby poznać jej przyczyny - i do dziś pozostaje to kwestią nierozwiązaną.

Jak zmienia się ciało człowieka podczas ataku migreny?

Podczas migreny ciało człowieka czasem niespodziewanie się zmienia, a sam pacjent "odczuwa inaczej". Może zdarzyć się tak, że jego twarz nabiega krwią, a naczynia krwionośne się rozszerzają, tworząc obrzęk. Mogą puchnąć nawet język i wargi, stając się wrażliwe na ból. W ten sposób często reagują ludzie, którym na co dzień łatwo przychodzi rumienić się w różnych wstydliwych sytuacjach lub gdy się złoszczą. Drugą stroną tego zjawiska jest "biała migrena", która objawia się tym, że skóra blednie i powstają ciemne obwódki wokół oczu. Kiedy zmniejsza się ciśnienie krwi, nagle pacjent odczuwa mdłości.

Migrena czasami występuje z tzw. aurą. Niektóre osoby mogą wyczuwać zbliżający się atak bólu, doświadczając nagłych objawów, takich jak halucynacje wzrokowe. Występują one u od 15 do 30 proc. pacjentów i są całkowicie odwracalne, a także samoistnie ustępują, chociaż bywają przerażające. Przybierają one różne formy, czasem pojawiają się białe błyski, a czasem część wzroku zasnuwa mgła.

Podobnie jest ze słuchem - czasami migrena wywołuje dziwne dudnienia, a niekiedy w ogóle odbiera słuch na jakiś czas. Może także uwrażliwić chorego na dźwięki, tak że zwykła na co dzień rozmowa staje się nie do zniesienia hałasem. Czasem pojawiają się objawy czuciowe, np. mrowienie czy drętwienie jakiejś części ciała lub trudności z doborem słów i sformułowaniem prawidłowej wypowiedzi.

Zwykle te objawy pojawiają się do godziny przed bólem głowy, jednak mogą występować nawet bez niego. Narastają stopniowo w ciągu kilku minut, a niektóre utrzymują się nawet do 72 godzin. Podczas pierwszego ataku migreny z aurą warto iść do lekarza, aby wykluczyć objawy udaru czy padaczki.

Migrena jest niebezpieczną chorobą, która może prowadzić nawet do śmierci. Czasem wiąże się z napadami padaczki, a już sam silny strach może popchnąć człowieka do niekontrolowanych czynów, kiedy usłyszy niepokojące dźwięki lub poczuje przymusowy impuls do zrobienia jakiejś rzeczy. Niekiedy migrena powoduje, że pacjent czuje się jak w transie i może nawet nie pamiętać tego, co robił czy mówił podczas ataku bólu.

