Władimir Putin chce żyć wiecznie. W tym celu powołał do życia bardzo tajemniczy projekt, który ma na celu urzeczywistnić jego wizje. Co ciekawe, na czele projektu stanęła jego najstarsza córka, Maria Władimirowna Woroncowa. Z oficjalnych informacji wynika, że obecnie jest endokrynolożką. Urodziła się w 1985 roku, a przez wiele lat jej życie prywatne pozostawało owiane tajemnicą, co jest charakterystyczne dla rodziny Putina.