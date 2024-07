Gdzie jest najgorętsze miejsce na Ziemi? Lista rekordów temperatury

W jakich obszarach jest najcieplej na świecie? Oto lista punktów, które zostały oficjalnie uznane przez WMO za najcieplejsze na Ziemi, według najwyższej zanotowanej temperatury powietrza. Temperatury są szacowane z niewielkim marginesem niepewności, dlatego niekiedy podawane są wartości zbliżone.

Dolina Śmierci w Stanach Zjednoczonych, Ameryka Północna.

Według Światowej Organizacji Meteorologicznej jest to region, w którym zanotowano najwyższą temperaturę na Ziemi. Właśnie w Dolinie Śmierci, dokładnie we wiosce Furnace Creek odnotowano najwyższą temperaturę powietrza w historii - 10 lipca 1913 r. wyniosła rekordowe ~56,7°C (134,1 °F). W późniejszym czasie parę razy notowano skoki do 54,5°C. Według ostatnich prognoz Dolinę Śmierci, która cały czas cieszy się mianem najgorętszego miejsca na Ziemi, mają wkrótce ponownie nawiedzić temperatury właśnie na poziomie 54,4°C. Kibili w Tunezji, Afryka.

Na drugim miejscu WMO osadziła Kibili w Tunezji, gdzie zarejestrowano w 1931 r. rekord w wysokości ~55°C (131 °F). Tirat Cewi w Izraelu, Azja.

WMO potwierdziła, że rekordowa temperatura w Izraelu została zanotowana w 1942 r. i osiągnęła ~54°C (129 °F). Mitribah w Kuwejcie, Azja.

WMO oficjalnie uznała rekord z 2016 roku, kiedy temperatura powietrza osiągnęła ~53,9°C (129 °F). Turbat w Pakistanie, Azja.

WMO potwierdziła rekord temperatury z 2017 roku w wysokości ~53,7°C (128,7 °F).

Zdjęcie W niektórych miejscach wysokie temperatury utrzymują się przez cały czas. / 123RF/PICSEL

Zgłoszeń jest jednak o wiele więcej. Większość z nich dociera z różnych punktów Afryki oraz Azji. Wymienić tu można Araoune i Timbuktu w Mali, gdzie obserwacje dotyczą temperatur na poziomie 54,4°C (130 °F), jest też Ahwaz w Iranie, gdzie zanotowano w 2017 r. temperaturę powietrza w wysokości ~54°C (129,2 °F). Zgłoszone do weryfikacji zostało też Basra w Iraku, gdzie padł rekord w okolicach ~53,9°C (129 °F). WMO co jakiś czas publikuje wyniki analizy danych dotyczących pomiarów i dodaje kolejne rekordy do bazy.

Jaki jest najcieplejszy kraj na świecie?

Gdzie jest najcieplej na świecie? Oprócz rekordów temperatur obserwowanych danego dnia warto też spojrzeć w ujęciu nieco bardziej ogólnym i wyodrębnić najgorętsze kraje na Ziemi. W tych rejonach rekordy nie dotyczą poszczególnych odczytów, a średniej rocznej temperatury. Które miejsca można więc zaliczyć do najgorętszych krajów świata? Według Climate Change Knowledge Portal są to:

Burkina Faso w Afryce. W tym kraju średnią roczną temperaturę wyliczono na ~29,26°C, z czego w najgorętszym okresie termometr regularnie pokazuje ponad 40°C. Mali w Afryce, gdzie średnią roczną temperaturę oszacowano na ~29,21°C (od czasu do czasu temperatury potrafią tu przekroczyć 50°C). Senegal w Afryce. Tutaj średnią roczną temperaturę szacuje się na ~28,9°C. Mauretania w Afryce. W tym przypadku mowa jest o średnich rocznych temperaturach na poziomie ~28,82°C. Tuvalu w Oceanii. Niewielkie wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym ma średnią temperaturę roczną na poziomie ~28,6°C.

W przypadku podejścia uwzględniającego średnią temperaturę ustaloną w wyniku pomiarów prowadzonych przez cały rok, w takim zestawieniu za najgorętszy kontynent na świecie można uznać Afrykę. Najwięcej oficjalnych rekordów dotyczących ekstremalnie wysokiej temperatury odnotowanej danego dnia liczy sobie natomiast Azja.

Zdjęcie Kraje, które są uznawane za najcieplejsze na świecie pod kątem średniej temperatury rocznej, znajdują się głównie w Afryce. / Science Photo Library/EAST NEWS / East News

Temperatura w Polsce i na świecie. Ostatnie rekordy

Niedawno Światowa Organizacja Meteorologiczna uznała za ważną obserwację w Syrakuzach na Sycylii, gdzie odnotowano temperaturę w wysokości 48,8°C. To nowy oficjalny rekord przypisany przez WMO do "rekordów temperatury Europy kontynentalnej". Poza tym media co rusz obiegają informacje o kolejnych obserwacjach rekordowych temperatur w poszczególnych miejscach — czy to w historii, czy też względem minionego roku.

Oprócz wspomnianego na początku rekordowo gorącego czerwca, na przykład w minionym tygodniu w Las Vegas przez pięć kolejnych dni notowano temperaturę przekraczającą 46°C, co było rekordem pod względem liczby tak upalnych dni pod rząd, a następnie skoczyła ona do 48,8°C. Doniesienia mówią też o rekordowych upałach w południowym Pakistanie, gdzie w prowincji Sindh obserwowano temperatury przekraczające 52°C - temperatury na podobnym poziomie odnotowano także w Delhi.

W Polsce w środę 10 lipca 2024 r. za najgorętsze miejsce uznano Wieluń, gdzie zanotowano rekordową temperaturę 35,2°C. W Łodzi tego dnia odnotowano 34,7°C, a w Warszawie 34,6°C.

