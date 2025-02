Tygodniowa prognoza pogody udostępniona przez IMGW w poniedziałek 3 lutego pokazuje, że w najbliższych dniach możemy się spodziewać od -1 st. C na wybrzeżu, do nawet -7 st. C w górach. Tyle że… to temperatury minimalne, a więc te obserwowane około godziny 3.00-4.00 nad ranem. W ciągu dnia będzie od 0 st. C w rejonie Suwałk do 7 st. C na zachodzie Polski. Skąd więc te -90 st. C?