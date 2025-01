Synoptycy przekazali w środę wieczorem, że ciśnienie w centrum Éowyn miał 1001 hPa. W ciągu 30 godzin spadnie ono o 62 hPa, a więc osiągnie rekordowo niską wartość 1039 hPa. To zjawisko jest znane jako gwałtowna cyklogeneza lub bombogeneza i przyniesie niszczące wiatry w piątek.

Ze względu na znaczne różnice ciśnienia należy się spodziewać silnych wiatrów. Jak przekazała Sieć Obserwatorów Burz w mediach społecznościowych, prognozowane są porywy wiatru dochodzące do 180 km/h w Irlandii, a w Galway i Limerick nawet 200 km/h.

– Chociaż w piątek będzie bardzo wietrznie, a dodatkowo będą występować opady deszczu i śniegu, najsilniejsze wiatry i najbardziej poważne skutki wystąpią prawdopodobnie w Irlandii Północnej oraz w centralnej i południowo-zachodniej części Szkocji w obszarach objętych czerwonym ostrzeżeniem, gdzie porywy wiatru mogą osiągać prędkość 80-90 mil na godzinę (ok. 130-145 km/h – red.) przez pewien czas, a potencjalnie nawet do 100 mil na godzinę (ok. 160 km/h – red.), szczególnie na odsłoniętych wybrzeżach – dodał w komunikacie Paul Gundersen