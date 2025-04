Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Chyba każdy zna to polskie przysłowie. Kwiecień jest bowiem zadziwiającym miesiącem, w którym możemy mieć umiarkowaną, wiosenną temperaturę (wiosna termiczna to zakres od 5 do 15 stopni Celsjusza), ale potrafi też wyskoczyć powyżej 20 stopni lub spaść do minus 20 stopni Celsjusza.

Trochę zimy i trochę lata w kwietniu

Polska znajduje się na obszar klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego. Ta przejściowość szczególnie zaznacza się w przypadku izoterm w miesiącach zimowych, które mają przebieg południkowy. Tłumacząc prostszymi słowami, na zachodzie zima jest łagodniejsza, cieplejsza przez wpływ Oceanu Atlantyckiego, na wschodzie zaś bardziej ostra, mroźniejsza, przez ochładzający pływ rozległego kontynentu eurazjatyckiego.

Przebieg izoterm latem jest z kolei południkowy. Chłodniej jest nad Morzem Bałtyckim (ochładzający wpływ wody), i w górach (klimat astrefowy, im wyżej, tym chłodniej). Najcieplej jest pasie środkowej Polski.

Gdy przeanalizujemy mapy z ostatnich lat udostępniane przez IMGW zauważymy, że w przypadku kwietnia często rozkład temperatury przypomina nieco ten letni, choć czasem przebija się jeszcze układ zimowy.

W ostatnich dniach widzimy prognozy zapowiadające przyjemne temperatury blisko 20 st. C., ale gdy cofniemy się do 2012 roku, to możemy przypomnieć sobie sytuację, gdy na termometry przekroczyły 30 st. C. Było to spowodowane układem ośrodków barycznych (wyże i niże), który umożliwił napływ rozgrzanego powietrza z południa Europy i północnej Afryki.

Częściej jednak zdarzały się sytuacje, gdy temperatura spadała poniżej -20 st. C. Było tak na początku miesiąca w latach: 1931, 1929 czy 1958. Wówczas sytuacja baryczna sprzyjała napływom zimnych mas powietrza z Arktyki.

Niestety analiza średnich temperatur kwietnia na przestrzeni lat (Dane IMGW obejmują lata 1951-2024) pokazuje, że w XX wieku częściej występowały chłodne dni, zaś przełom wieków i obecne ćwierćwiecze przynosi nam coraz cieplejsze miesiące.

Letnie temperatury i nagłe ochłodzenie w weekend

W ostatnich dniach ładna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Po rześkich porankach przychodzą przyjemne temperatury. Niestety piątek będzie ostatnim takim dniem, w weekend będzie zimno, deszczowo, a w niektórych miejscach spadnie śnieg.

W sobotę ujemne temperatury nocą pojawią się w północnej części kraju, w niedzielę i poniedziałek na całym obszarze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie od 3-4 st. C w północno-wschodnich rejonach do 7-10 st. C na zachodzie. Jeśli planujecie weekendowy wyjazd koniecznie uwzględnijcie zmianę pogody.

"Dziewczyna z perłą". Zaskakujące interpretacje arcydzieła © 2025 Associated Press