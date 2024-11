PZL-Mielec produkuje części do F-16

Mieleckie zakłady stworzyły pierwszą tylną struktura kadłuba F-16 block 70/72 w sierpniu 2023 roku. Lockheed Martin poinformował, że ten element został już zamontowany na już produkowanym samolocie w zakładzie w Greenville.

To istotny element udziału zakładów PZL-Mielec w sieci dostaw części do produkcji najnowszych samolotów F-16 i zapowiedzi z listopada 2021 roku, że PZL-Mielec będzie produkować i dostarczać komponenty i zespoły do budowy najnowszych samolotów F-16. Obok tylnej struktury kadłuba mają to być także m.in. kadłub centralny czy struktury kabiny.

Reklama

- Proces dopasowywania, który obejmuje precyzyjne ustawienie i bezpieczne przymocowanie tylnej części F-16 do głównego kadłuba, jest kluczowym etapem budowy samolotu. Ta wrażliwa procedura, wykonywana przez wysoko wykwalifikowanych techników, zapewnia integralność strukturalną i wydajność odrzutowca. Pomyślne zakończenie tego procesu pozwala F-16 przejść przez linię montażową, co wieńczą rygorystyczne testy i finalna dostawa do zagranicznych klientów - fragment komunikatu prasowego Lockheed Martin.

Zdjęcie Tylna część struktury kadłuba F-16 / Lockheed Martin / materiały prasowe

Najnowsze F-16

F-16 block 70/72 to najnowsza modernizacja wersje samolotu koncernu Lockheed Martin, które są często określane jako F-16V (Viper). Podstawowo te samoloty posiadają nową awionikę, pozwalające wydłużyć ich służbę do lat 60. Obecnie sprzedano 148 nowych egzemplarzy F-16 block 70/72 m.in. do Bułgarii, Słowacji i na Tajwan. Wiele państw rozważa pakiety modernizacji swoich starszych F-16 do standardu block 70/72, w tym Polska.

Główną modernizacją w F-16 block 70/72 są nowe radary APG-83 SABR z anteną aktywnego skanowana elektronicznego. Samolot posiada także docelowo nowe systemy walki elekronicznej, którego możliwości mają być porównywalne do radarów na F-35. Obok tego nowe F-16 posiadają wyświetlacz Center Pedestal Display (CPD), który ma pozwalać na lepsze przekazywanie informacji i jej zarządzanie przez pilota przy każdym rodzaju misji.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!