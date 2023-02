Czy nad Ukrainą spotkają się F-16 i MiG-29? Porównujemy obie maszyny!

Coraz częściej pojawiają się spekulacje, że Polska będzie chciała przekazać część swoich F-16 Ukrainie, według doniesień ma to zrobić również USA oraz kilka innych państw. Z kolei Francja może przekazać Rafale, a Szwecja Gripeny. Do tej pory żadna informacja o przekazaniu nowoczesnych myśliwców Kijowowi nie została potwierdzona.

Ukraińskie siły lotnicze bazują na samolotach MiG-29, których według dostępnych informacji było przed wojną około 72 jednostek. Innymi maszynami wchodzącymi w skład ukraińskiego lotnictwa były Su-27, Su-25 i Su-24. Jednakże połowa wszystkich samolotów była niesprawna. Najnowocześniejszym samolotem jest tutaj Su-27, lecz jednostki nie były modernizowane (lub były, ale w niewielkim stopniu) od czasów upadku ZSRR - taka sama sytuacja tyczy się MiGów.

F-16 kontra MiG-29

MiGi-29 produkowane są od 1983 roku, z kolei F-16 od 1976 roku. Obie maszyny są stale unowocześniane i modernizowane, jednakże wydaje się, że jednostki z USA są wyposażone w nowszą technologię. Oba typy samolotów są "wynikiem" zimnej wojny i ówczesnego rozwoju technologii wojskowej. Trzeba podkreślić, że cele powstania tych myśliwców są różne, ponieważ F-16 został stworzony do przeprowadzania ataków na cele naziemne i powietrzne, zatem miał być odrzutowcem wielozadaniowym, zaś MiG-29 miał być myśliwcem przewagi powietrznej i miał służyć do przechwytywania wrogich maszyn.

Według ekspertów, porównując obie maszyny, należy skupić się przede wszystkim na silnikach, szybkość wznoszenia, czy prędkości. MiG-29 posiada dwa silniki Klimow RD-33 o ciągu 2 × 49,42 kN. Posiadanie dwóch silników może zwiększyć szanse na przetrwanie samolotu w przypadku utraty jednego z nich. Ponadto jednostki posiadają dwa stateczniki pionowe, które mają pomóc pilotowi w zachowaniu stabilności po uruchomieniu silnika. F-16 posiada tylko jeden silnik Pratt & Whitney F100-PW-220 (wersje F-16A/B) o ciągu 64,9 kN.

Radzieckie maszyny posiadają skrzydła pasmowe, które razem z przednimi klapami zapewniają większą stateczność przy dużych kątach natarcia oraz ułatwiają sterowność. Takie rozwiązanie, według części ekspertów, zapewnia przewagę nad F-16 pod względem zwrotności, a w przypadku walki pomiędzy nimi na bliskim dystansie, przy podobnym wyszkoleniu i uzbrojeniu skutkowałoby tym, że F-16 "nie miałby szans".

Prędkość maksymalna MiGów wynosi 2445 km/h, prędkość minimalna to 230 km/h, a prędkość wznoszenia wynosi 330 m/s. Mogą osiągnąć pułap 17 500 km i pokonać 1750 km. Do startu potrzebują tylko 240 m, a do lądowania 600 m. Ponadto może startować z "wadliwych nawierzchni". F-16 potrzebuje lepszych jakościowo powierzchni do startu i lądowania. Amerykańska maszyna może rozpędzić się do 2124 km/h, natomiast prędkość minimalna wynosi 230 km/h. Z kolei prędkość wznoszenia osiąga 254 m/s. Ponadto maszyna może pokonać 3200 km i osiągnąć pułap 15 240 m. Do startu potrzebuje pasa startowego o długości 345 m, a do lądowania około 460 m.

F-16 posiada zaawansowane radary, które zlokalizowałyby wrogi cel z bardzo dużej odległości (do 150 km) - pozwala to na likwidowanie zagrożenia z większej odległości, a także daje pilotowi więcej czasu na reakcję. Z kolei radar MiG-29 (wersje 9-12) posiadają radar o zasięgu 70 km (z przedniej półstrefy), a MiGi-29M są wyposażone w radar o zasięgu do 90 km (z przedniej półstrefy).

Biorąc pod uwagę uzbrojenie, amerykański myśliwiec wyposażony jest w działko M61 Vulcan kalibru 20 mm, które można przełączać na dwie prędkości: 4000 i 6000 strz./min. MiG-29 posiadają działko GSz-301 kalibru 30 mm o szybkostrzelności 150 strz./min, zatem "pojedynek szybkostrzelności" wygrywa F-16, lecz działko radzieckiego myśliwca zadaje jednorazowo większe obrażenia.

W skład uzbrojenia nowszych wersji F-16 wchodzą rakiety AIM-120 AMRAAM o zasięgu do 160 km i naprowadzaniu radarowym nadawczo-odbiorczym. Są to pociski powietrze-powietrze o zasięgu pozawzrokowym (BVR). Ponadto maszyna może przenosić szeroką gamę pocisków powietrze-ziemia, czy elektroniczne środki przeciwdziałania. MiG-29 posiadają pociski powietrze-powietrze R-27R, R-27 T, R-60M i R-73 o zasięgu do 80 km i o półaktywnym radiolokacyjnym lub termicznym naprowadzaniu. W wersji MiG-29M zamontowane są rakiety Ch-25ML/MP, Ch-29L/T, Ch-31A/P i bomby kierowane KAB-500Kr.

Eksperci twierdzą, że F-16 jest lepszy w walce powietrznej na średnim dystansie, z kolei MiGi są bardziej skuteczne na krótkim dystansie, jednakże pytaniem jest, czy byłyby w stanie zbliżyć się na taką odległość do amerykańskich samolotów.