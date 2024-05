Uzbrojenie holenderskich F-35 Lightning II w broń jądrową to spory krok w rozwoju doktryny odstraszania realizowanej przez NATO. Holenderskie ministerstwo obrony ogłosiło 30 maja, że od 1 czerwca ich samoloty F-35A przejmą zadania przenoszenia głowic atomowych od powoli odchodzących na emeryturę F-16.

Nuklearne odstraszanie NATO rośnie w siłę

Decyzja Holandii o przejściu na myśliwce F-35 do misji przenoszenia broni nuklearnej NATO stanowi znaczący krok w strategii Sojuszu. Holandia jest pierwszym europejskim państwem, które dokonało takiej zmiany. Decyzja ta poprzedzona była wieloletnimi, rygorystycznymi testami i certyfikacją, aby upewnić się, że F-35 są odpowiednio wyposażone do wykonywania zadań związanych z bronią nuklearną.

Stacjonujące w bazie lotniczej Volkel myśliwce F-35 posiadają zarówno zdolności przenoszenia broni nuklearnej, jak i konwencjonalne możliwości bojowe. Ta zmiana potwierdza zaangażowanie Holandii w zbiorowe bezpieczeństwo i strategię odstraszania nuklearnego NATO, która ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pokoju i zapobiegania agresji na państwa Sojuszu.

F-35 - najnowocześniejszy myśliwiec wielozadaniowy świata

Możliwości, które oferuje F-35 jako nosiciel broni jądrowej są znacznie większe niż w przypadku F-16. Maszyna posiada przede wszystkim zdolności stealth, które bardzo utrudniają wykrycie samolotu przez wrogie radary. F-35 na radarze widoczny jest jako obiekt wielkości piłeczki golfowej - podobnie jak amerykański bombowiec B-2.

Samolot może poruszać się z prędkością do 2000 kilometrów na godzinę, jest więc wolniejszy niż F-16 jednak we współczesnym lotnictwie prędkość często spada już na drugi plan. Najważniejsza jest możliwość rażenia przeciwników bez bycia wykrytym, co jest jedną z głównych cech F-35.

F-35 posiada cztery wewnętrzne komory uzbrojenia oraz sześć dodatkowych punktów podwieszeń, które mogą zostać zainstalowane w przypadku wykonywania misji, gdzie stealth nie jest kluczowe.

Myśliwiec może przenosić szereg uzbrojenia m.in. pociski powietrze-powietrze AMRAAM, Sidewinder i w niedalekiej przyszłości JATM o zasięgu 200 kilometrów. F-35 może także razić cele naziemne za pomocą broni takiej jak pociski manewrujące JASSM, rakiety antyradarowe AARGM-ER oraz bomby w tym m.in. JDAM czy atomowa B61.

Holendrzy posiadają na uzbrojeniu swoich sił powietrznych 31 samolotów F-35A i wciąż czekają na dostawę 13 kolejnych maszyn. Pierwsze dostawy nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych Holandia otrzymała w 2019 roku.