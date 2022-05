S-300 vs. F-16. Amerykańska technologia górą

Do incydentu miał dojść 13 maja 2022 roku w trakcie nalotu na cele w północno-zachodniej Syrii. Wtedy właśnie bateria S-300 syryjskich sił zbrojnych wystrzeliła pocisk. Portal Defence24.pl zauważa jednak, że Rosjanie kontrolują w Syrii wszystkie zestawy S-300 i S-400 i nic nie dzieje się bez ich zgody. Nie wiadomo, dlaczego pocisk nie trafił w cel, ani czy doszło tu do wykorzystania pokładowego systemu aktywnych zakłóceń radioelektronicznych, czy też pilot wykonał manewr zniżania, schodząc do pułapu, gdzie nie będzie widoczny.

S-300 - co to za maszyna?

Wprowadzone w latach 80. XX wieku S-300 to rodzina sowieckich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych o zasięgu do 200 km i maksymalnym pułapie 27 km. System został opracowany do automatycznego namierzania, identyfikowania i zestrzeliwania szybko poruszających się obiektów, takich jak samoloty odrzutowe, czy rakiety manewrujące. S-300 okazał się być bardzo dobrym i efektywnym systemem uzbrojenia. W wojnie w Ukrainie system ten zestrzelił kilkanaście samolotów oraz pocisków manewrujących.



Zdjęcie Systemy przeciwlotniczy S-300 / Wikimedia

Myśliwiec F-16

Samolot wielozadaniowy samolot myśliwski zaprojektowany przez amerykańską wytwórnię General Dynamics. Wyprodukowano ponad 4500 egzemplarzy i użytkowany jest przez siły powietrzne 26 krajów w tym Polski. Myśliwiec był z powodzeniem wielokrotnie modernizowany, a obecnie jest zastępowany przez maszyny F-35.

Izrael używa myśliwców F-16I stworzonych na bazie F-16D Block 52, w których dodano nowy radar APG-68 (V)9 oraz przystosowano do przenoszenia bomb JDAM.

Zdjęcie Izraelskie F-16A/B trafią w prywatne ręce / AFP

Samoloty F-16 wielokrotnie uczestniczyły w operacjach bojowych, jako samoloty szturmowe i myśliwskie. Zestrzeliły prawie 100 samolotów wroga. Pierwszy raz zostały użyte przez Izrael w nalocie na reaktor atomowy Osirak w Iraku w 1981 roku. W tym samym roku F-16 zestrzelił syryjski myśliwiec MiG-21. Do użycia na największą skalę tych maszyn doszło w trakcie operacji "Pustynna Burza" w 1991 roku, kiedy dokonały one ponad 13 tys. lotów.