Największy na świecie okręt wojenny z napędem konwencjonalnym testowany przez Chiny

Chiny stworzyły największy na świecie okręt wojskowy, który ma napęd konwencjonalny. Fujian to potężna konstrukcja, której wyporność to aż 80 tys. ton. Jest to również pierwszy lotniskowiec Państwa Środka, który wyposażono w katapulty. Okręt może zostać oddany do służby marynarki Chin jeszcze w tym roku.