Niemcy kupują setki najpotężniejszych pocisków i patrzą na Rosję

Pociski Taurus Neo zintegrowane z Eurofighter Typhoon

Pewne jest, że Taurus Neo mają być przystosowane do przenoszenia przez myśliwce Eurofighter Typhoon, które służą w niemieckiej armii. Taurus KEPD 350 to pociski manewrujące wystrzeliwane z myśliwców i oferujące zasięg dochodzący do nawet 500 kilometrów. Zostały one zaprojektowane w 1998 roku przez spółkę Taurus Systems GmbH, a weszły do służby w 2005 roku. Ich domeną jest technologia stealth, czyli są trudne do wykrycia przez nawet najlepsze radary.

Pocisk jest napędzany przez silnik turbowentylatorowy Williams WJ38-15, który może rozpędzić go do prędkości 0,95 Macha. Pocisk może przebyć większą część drogi do celu, poruszając się zaledwie 70 metrów ponad powierzchnią ziemi, co bardzo utrudnia wrogowi jego wykrycie. Pocisk nakierowywany jest na cel za pomocą nawigacji opartej na obrazie (IBN) i na podstawie terenu (TRN).

Taurus Systems GmbH podaje, że jedna sztuka pocisku KEPD 350 kosztuje blisko milion euro. Rakiety mogą być transportowane i odpalane z pokładów myśliwców McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. Co ciekawe, np. Korea Południowa już pracuje nad możliwością integracji pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus z samolotami szkolno-bojowymi FA-50, To sprawi, że te niepozorne na pierwszy rzut oka maszyny zyskają broń, która będzie mogła precyzyjnie razić cele w odległości niedostępnych nawet dla najnowszych broni.