Olbrzymia dostawa systemów obrony Patriot na Ukrainę

Nowe MIM-104 Patriot z Rumunii, Niemiec i Izraela

Druga nowa bateria Patriot może trafić na Ukrainę z Niemiec. Jak donosi The New York Times, 6 maja personel ok. 70 żołnierzy rozpocznie w Niemczech szkolenie na systemach Patriot. Według dziennika, szkolenie ma potrwać sześć tygodni, po czym Niemcy mają rozpocząć transport elementów baterii do Polski. Stamtąd trafią na Ukrainę. Ale to nie wszystko. Kilka dni temu władze Izraela zapowiedziały wycofanie tych systemów z armii, ponieważ nie sprawdziły się w odparciu ostatniego ataku rakietowego z Iranu.

Izrael posiada sporo baterii, zatem Ukraina w kolejnych miesiącach może liczyć na ogromną dostawę tej broni. Przekazanie nowych systemów obrony ma również się zbiec z pojawieniem się na Ukrainie pierwszych myśliwców F-16. Analitycy podają, że maszyny mają być dodatkowo chronione w swoich bazach właśnie za pomocą amerykańskich systemów.

Rosjanie zniszczyli co najmniej jeden system Patriot

Ukraińcy mieli stracić co najmniej jeden system Patriot. Pod koniec kwietnia, na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował obecnie największy samolot transportowy na świecie, a mianowicie Antonow An-124 Rusłan. Na pokładzie maszyny znajdował się jeden z elementów amerykańskiego systemu obrony powietrznej MIM-104 Patriot. Broń trafiła docelowo do USA, gdzie ma zostać naprawiona.

Z dostępnych informacji wynika, że Ukraińcy korzystają w otrzymanych Patriotach z pocisków PAC-2 GEM-T o zasięgu ok. 160 kilometrów. Chodzi tutaj o tradycyjne głowice odłamkowe. Na wyposażeniu są też pociski PAC-3 CRI wyposażone w głowice kinetyczne które pozwalają na zwalczanie celów balistycznych w odległości ok. 40 kilometrów.