Nikt nie wierzy w przypadek, choć Amerykanie zaklinają się, że to tylko "rutynowe testy".

Siły Powietrzne USA pokazały, że ich pociski Minuteman III zdolne do przenoszenia broni jądrowej mają się znakomicie.

We wtorek 16 sierpnia 2022 o godzinie 12:49 z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii został wystrzelony pocisk balistyczny Minuteman III, który po przeleceniu ponad 6750 kilometrów trafił idealnie w punkt na poligonie testowym w pobliżu Wysp Marshalla.

"Pocisk miał pokazać gotowość amerykańskich sił do nuklearnego odstraszania" - zapewniły USA Air Force (Siły Powietrzne) w specjalnym komunikacie. Pokaz był w sposób oczywisty skierowany do Putina i Chińskiej Republiki Ludowej szykującej się do ataku na Tajwan. Amerykańska armia zapewnia, że "to tylko od dawna planowane testy".

Ten ostatni test rakiety był rutynowy i zaplanowany. Jest to część taktyki odstraszania nuklernego prowadzonego przez USA, aby uspokoić naszych sojuszników. [...] Takie testy miały miejsce ponad 300 razy wcześniej , a ten test nie jest wynikiem bieżących wydarzeń na świecie. Fragment oświadczenia US Air Force po teście pocisku Minuteman III

Zdjęcie Test pocisku balistycznego o zasięgu międzykontynentalnym (ICBM) Minuteman III / East News

Uważaj Putin... nasze pociski działają!

Reklama

LGM-30G Minuteman III to najnowsza generacja amerykańskich pocisków balistycznych, które są na wyposażeniu US Air Force. Przechowywane są we wzmocnionych silosach i są zdolne przenosić trzy głowice bojowe jądrowe na odległość nawet 13 tysięcy kilometrów. Pocisk rozpędza się do zawrotnej prędkości 24000 km/h, co czyni go bronią nieuchwytną dla konwencjonalnej obrony przeciwlotniczej.

Wideo youtube

LGM-30G Minuteman III



Długość: 18,2 m

Głowica: 1 x W87/Mk-21, 300-475 kT, MIRV

Masa startowa: 32 158 kg

Producent: Boeing

Prędkość: 24 000 km/h

Wyrzutnia: wzmocnione silosy

Zdjęcie Minuteman III ma trzy głowice, które mogą razić zupełnie różne cele / East News

Minuteman III to jedynie jedna z trzech części amerykańskiej "triady nuklearnej", która ma być użyta w przypadku wojny jądrowej. Oprócz tego są pociski balistyczne Trident wystrzeliwane z łodzi podwodnych i broń nuklearna przenoszona przez bombowce strategiczne dalekiego zasięgu. Amerykanie wyraźnie wywiesili flagę dla Chin i Rosji, która zawiera prosty komunikat: uważajcie, my jesteśmy gotowi!



A w Rosji? Znikają konsole Playstation

Utrzymanie arsenału nuklearnego w ciągłej gotowości bojowej kosztuje miliardy dolarów, ale USA stać nawet na przeprowadzanie regularnych testów. Ostatni test pocisku Minuteman III miał pokazać, że broń jądrowa armii Stanów Zjednoczonych jest w świetnym stanie. Amerykański dowódca 576. eskadry doświadczalnej pułkownik Chris Cruise powiedział, że udany lot pocisku udowodnił, że broń jądrowa USA jest na bieżąco konserwowana i testowana. To wyraźny przytyk w kierunku Rosji, które przez sankcje nałożone przez zachód ma kłopoty z układami scalonymi do rakiet. Rosyjskie media społecznościowe aż huczą od informacji, że armia Federacji Rosyjskiej w tajemnicy wykupuje z rynku konsole PlayStation. Powód jest prosty: konsole PS4 czy PS5 zawierają szybkie procesory, które mogą być użyte w sprzęcie wojskowym. Nikt nie wie, ile z 7700 głowic jądrowych posiadanych przez Rosję pozostaje sprawnych na tyle, aby skutecznie zaatakować NATO. Amerykanie o swój arsenał nuklearny są wyraźnie spokojni.