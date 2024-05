Pogrom rosyjskich samolotów. F-16 na ukraińskim niebie

Czym jest rosyjski samolot szturmowy Su-25?

W skład uzbrojenia wchodzi działko GSz-30-2 kalibru 30 mm o szybkostrzelności 3000 pocisków na minutę, bomby o masie do 500 kg (maksymalnie 8 sztuk), kierowane pociski rakietowe naprowadzane laserowo Ch-25ML i Ch-29L, niekierowane pociski rakietowe kalibru od 57 do 370 mm, zasobniki bombowe KMGU-2 i zasobniki strzeleckie SPPU-22-01. Ponadto do samoobrony służą dwa pociski R-60M typu powietrze-powietrze. Zestaw samoobrony posiada także m.in. dozowniki, które zdolne są do wystrzelenia do 250 flar.

Podstawowy model Su-25 posiada zamontowany na nosie dalmierz laserowy, który ma zapewniać laserowe odnajdywanie celów. Ponadto w maszynie zamontowany jest radar dopplerowski DISS-7, który wykorzystywany jest do nawigacji. Samoloty mogą mieć na wyposażeniu także radiotelefony zapewniające komunikację w strefie powietrze-ziemia i powietrze-powietrze, w tym transponder SO-69 IFF.

Polskie Pioruny zneutralizowały rosyjskie samoloty

Co ciekawe, od rozpoczęcia wojny, Siły Zbrojne Ukrainy kilka razy pochwaliły się zestrzeleniem rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25 w okolicach Bachmutu za pomocą polskiego Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego o nazwie Piorun. Firma Mesko, producent tej broni, ujawniła, że dostaje zapytania o Pioruna z ogromnej ilości krajów. Na pewno na tę popularność polskiej broni wpłynęły dobre wieści z Ukrainy.