Polski system rakietowy zestrzelił irańskiego drona nad Kijowem

Polski system obrony rakietowej idealny przeciw dronom

Na przestrzeni lat 9K33 Osa doczekał się serii modyfikacji, których głównymi były 9K33M2 Osa-AK i 9K33M3 Osa-AKM. Wprowadziły one ulepszone wyrzutnie serii TELAR z sześcioma pociskami 9M33M2 dla wersji AK i 9M33M3 dla wersji AKM. Osa-AKM przy tym miała zwiększony zasięg pocisków z 12 do 15 kilometrów. Zarówno wersje AK i AKM trafiły na uzbrojenie Wojska Polskiego, stając się bazą dla w pełni polskiej modyfikacji Osa-AKM-P1 "Żądło", zwaną także Osa-P.

Modyfikacja "Żądło" to projekt Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, którą zaprezentowano w 2004 roku. W 2021 roku na 64 pojazdy serii Osa w naszej armii, w modyfikacje "Żądło" wyposażonych było 17 maszyn. Osa-P wprowadza ulepszoną wyrzutnię pocisków 9A33BM3-P1 i w pełni krajowe rozwinięcie systemów elektronicznych.

Główną zmianą systemu jest pasywny system wykrywania oraz identyfikacji z kamerą termowizyjną i dalmierzem laserowym. Umieszczony jest tuż nad radarem i znacznie usprawnia wykrywanie celów powietrznych. Polska Osa ma jednak jeszcze bardzo ważne ulepszenie w postaci krajowego systemu identyfikacji "swój-obcy" średniego zasięgu, ISZ-01. W przypadku systemów z Ekwadoru, nie wiadomo dokładnie, jakie to będą modyfikacje, ale raczej nie mamy co się spodziewać wersji podobnych do polskich.

Czym jest i co potrafi polski system obrony Osa-AKM?

Co ciekawe, niedawno Siły Zbrojne Ukrainy zaczęły używać do systemów 9K33 Osa "pomarańczowych pocisków". Ten charakterystyczny kolor kojarzy się bardziej z terenem pustynnym, aniżeli zielonymi polami Ukrainy. Jak się szybko okazało, pociski te pierwotnie służyły armii Jordanii i zostały dostarczone na Ukrainę na prośbę USA.

9M33M2 jordańskiej produkcji są starsze niż wersje 9M33M3, standardowo używane przez Ukraińców. Przez to mają gorszą efektywność na froncie. Ukraińscy żołnierze twierdzą, że jak ich pociski mają ok. 80% szans na zestrzelenie rosyjskiej maszyny, w przypadku jordańskiej broni jest to 50-60%. Mimo wszystko tyle wystarczy, by zneutralizować floty rosyjskich dronów zmierzających do ukraińskich miast.