W kuluarach w Brukseli mówi się, że Polska jest jednym z najbardziej zaangażowanych krajów UE pod kątem dostaw uzbrojenia. Warszawa ma zgłaszać wnioski o największe refinansowanie dostaw broni z dostępnej dla krajów UE puli 1 miliarda euro. Mimo to o pomocy wojskowej prowadzonej przez Polskę jest w mediach cicho. Ma to wynikać ze strategii polskiego rządu, który wyszedł z założenia, że lepiej nie informować o dostawach sprzętu. Takie podejście spotkało się ze zrozumieniem ze strony ministra spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeby.

Pierwsze informacje o możliwym wysłaniu czołgów podał The New York Times, następnie Czechy ogłosiły wysłanie T-72, a Słowacja poinformowała o przekazaniu systemów S-300. Następnie na Twitterze zaczęła krążyć informacja o wysłaniu przez Polskę 100 czołgów na Ukrainę. Teraz mówi się jeszcze o wyrzutniach BM-21 Grad. Należy podkreślić, że na razie nikt oficjalnie nie potwierdził tych informacji.

Czołg T-72. Co to za konstrukcja?

Czołg T-72 to radziecka konstrukcja wprowadzona na uzbrojenie na początku lat 70. XX wieku. Do dziś stanowi podstawowy komponent wielu sił zbrojnych na świecie. Całkowita długość czołgu to 9,53 m a szerokość 3,72 m. Masa wynosi 41 tys. kilogramów. Czołg ma pancerz o grubości 200 mm i wyposażony jest w silnik wysokoprężny 12-cylindrowy o mocy 780 KM.

T-72 jest obsługiwany przez trzy osoby (dowódca, działonowy i kierowca) dzięki automatowi ładowania armaty o kalibrze 125 mmm. Poza tym uzbrojony jest w 2 karabiny maszynowe PKT kal. 7,62 mm oraz wielokalibrowy karabin maszynowy DSzK, Uzupełniony jest o 8 wyrzutni granatów dymnych. Czołg może osiągnąć prędkość 60 km/h po drodze i 45 km/h w terenie, a jego zasięg wynosi od 450 do 600 kilometrów.

T-72 ma za sobą bogate doświadczenia bojowe. Do pierwszego ich bojowego użycia doszło podczas wojny iracko-irańskiej, a następnie podczas konfliktu w Libanie. Okazało się, że pancerz czołgów jest słaby, za to skuteczna okazała się armata. Na dużą skalę zostały one użyte podczas pierwszej wojny w Zatoce, gdzie zostały doszczętnie zniszczone przez zachodnie czołgi. Wyszła wtedy też ich druga poważna wada, otóż trafienie T-72 często powodowało zapalenie ładunków miotających i wybuch pojazdu. Niezależnie jednak od swoich wad, czołgi te z pewnością wspomogą ukraiński wysiłek wojenny. To zresztą jeden z rodzajów broni o który Ukraina prosiła sojuszników.

Wyrzutnia rakietowa BM-21 Grad

BM-21 Grad to radziecka polowa samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa 122 mm skonstruowana w latach 60. Jest to jeden z najszerzej używanych systemów tego rodzaju na świecie. BM-21 posiada 40 prowadnic rurowych (po 10 w 4 rzędach) zainstalowanych na zmodyfikowanym podwoziu samochodu Ural-375D. BM-21 jest przeznaczona do piechoty, stanowisk ogniowych artylerii, sprzętu bojowego oraz umocnień polowych. Pierwszy raz wyrzutnie zostały użyte w trakcie konfliktu nadgranicznego z Chinami w 1979 roku. Polska ma ponad 90 takich wyrzutni. Nie wiadomo jednak jaką ilość przekazano Ukrainie.