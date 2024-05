Przełom na froncie? Blinken ma przekonywać Bidena do zgody na użycie broni

Jak donosi The New York Times, Blinken po powrocie ze swojej niespodziewanej wizyty w Kijowie, zaczął naciskać prezydenta Joe Bidena, aby częściowo zdjął Ukraińcom zakaz dotyczący amerykańskiej broni. To właśnie amerykański prezydent ma tu decydujący głos. Według NYT Blinken miał już wywrzeć taki nacisk, że w Waszyngtonie rozpoczęła się faktyczna debata nad zluzowaniem ciężkiego zakazu dla Ukraińców.

Amerykańska broń jeszcze skuteczniejsza

Anthony Blinken to na ten moment najwyżej postawiony w Waszyngtonie zwolennik odblokowania Ukraińcom amerykańskiej broni do ataku na terytorium Rosji. Jeżeli doniesienia NYT są prawdziwe, to działania faktycznie mogą mieć jakiś wydźwięk w Waszyngtonie. Czy skuteczny, to się jeszcze okaże.

Na pewno ta wiadomość może zelektryzować Kijów. Nawet jeśli nie ma tu na razie mowy o pełnym zdjęciu zakazu co do amerykańskiej broni, to nawet lekkie zmiany mogą przynieść rezultaty. W krótkiej perspektywie mowa tu o umożliwienie ataku na kluczowe szlaki logistyczne czy bazy wojskowe, nadwyrężające działania Rosjan. Obecnie Ukraińcy mają m.in. rakiety ATACMS o zasięgu 300 km, które mogłyby posłużyć do takich ataków.

W dalszej perspektywie może to znacząco zwiększyć efektywność uzbrojenia amerykańskiej produkcji, które dopiero ma trafić na Ukrainę. Już wcześniej publicznie zapowiadano, że np. myśliwce F-16 nie będą mogły zostać wykorzystane do ataku na terytorium uznawane za rosyjskie.