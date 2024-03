Rakiety lecące na 1000 km i potężne śmigłowce. To chce kupić Polska

96 śmigłowców Apache coraz bliżej

Gdy pojawiły się informacje o zgodzie na zakup rakiet, wypłynęły także doniesienia o wielkim kroku w sprawie pozyskania śmigłowców bojowych AH-64E Apache. Wpierw powiadomił o tym doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan na briefingu przed spotkaniem prezydenta USA Joe Bidena z premierem Tuskiem i prezydentem Dudą.

- Prezydent podzieli się z przywódcami Polski (informacją), że Stany Zjednoczone planują nową bezpośrednią pożyczkę w ramach programu Foreign Military Financing (FMF) (...), i zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache - Jake Sullivan.

Po samym spotkaniu biuro Białego Domu potwierdziło, że Joe Biden powiadomił Donalda Tuska i Andrzeja Dudę o zamiarach udzielenia Polsce pożyczki w ramach FMF, opiewającej na 2 mld dolarów na cele obronne. Biały Dom zdradził też, że Biden zapewnił, iż "Stany zaoferują Polsce sprzedaż 96 śmigłowców AH-64 Apache". Dziś rano (13.03) komentując doniesienia z USA minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził w TVP Info, że MON jeszcze czeka na "finalną ofertę dotyczącą śmigłowców bojowych Apache".

Zabójcze śmigłowce i rakiety dla Polski

To wielka informacja w sprawie śmigłowców, których plan zakupu Polska przedstawiła już we wrześniu 2022 roku. W sierpniu 2023 roku DSCA wyraziło zgodę na ten zakup wraz z dodatkowym uzbrojeniem do śmigłowców oraz pakietem szkoleniowym i logistycznym. Koszt tej umowy wyceniono na 12 mld dolarów. Wspomniana pożyczka pokrywałaby więc ok. 16,7% całej kwoty.

Zapowiedzi Białego Domu i polskich władz dowodzą więc, że potencjalna umowa jest już obiektem negocjacji i prawdopodobnie w tym roku poznamy jej ostateczny kształt. Jeżeli tak jak w przypadku wspomnianych rakiet polskie władze nastawione są na zachowanie wcześniejszych ram umowy na 96 maszyn, Polska może mieć drugą co do wielkości flotę śmigłowców Apache na świecie.

Wraz ze zgodą na prawie 1800 nowoczesnych rakiet oznacza to, że Polska zbliżyła się do jednego z największych procesów modernizacji swojej armii w nowoczesnej historii. Stąd warto przybliżyć jakie możliwości mają wszystkie rodzaje broni, które może pozyskać Polska według doniesień w związku z wizytą Donalda Tuska i Andrzeja Dudy w USA.

Rakiety, które mogą sięgnąć Moskwy

AIM-9X Block II Sidewinder

Pierwsze rakiety, które wyszczególniło DSCA to rakiety AIM-9X Block II Sidewinder będące bronią krótkiego zasięgu do niszczenia wrogich samolotów. Stanowią najnowszą wersję sławnej rodziny AIM-9, będąc najnowocześniejszą rakietą krótkiego zasięgu powietrze-powietrze w arsenale Stanów Zjednoczonych.

AIM-9X Block II Sidewinder wykorzystuje pasywne naprowadzanie na podczerwień, podążając za sygnaturą cieplną wrogiego samolotu. System naprowadzający pocisku ma możliwości High Off-Boresight (HOBS), pozwalające namierzać cele znajdujących się daleko po bokach samolotu, według szacunków w wymiarze 45-60 stopni. Oznacza to, że pilot w wielu przypadkach nie musi obracać swojego samolotu w kierunku celu, tylko od razu odpala pocisk. Z tego powodu AIM-9X ma możliwości rażenia celów "w" i "poza" zasięgiem oczu pilota.

AIM-9X Block II Sidewinder ma pozwolić pilotom na "pierwsze odpalenie i pierwsze trafienie" wyprzedzając wroga w podniebnym pojedynku, zapewniając przeżywalność. Warto nadmienić, że polskie F-16 już są wyposażone w AIM-9X Sidewinder zarówno w wersji Block I oraz Block II. Nowe pociski uzupełnią zapasy i wejdą na wyposażenie nowych samolotów F-35A oraz według planów także FA-50PL.



Zdjęcie Pocisk AIM-9X Block II Sidewinder przenoszony przez marynarzy lotniskowca / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Christopher K. Hwang / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne pocisku AIM-9X Block II Sidewinder:

Producent: Raytheon

Długość: 3.02 m

Szerokość (ze skrzydłami): 0,44 m

Napęd: silnik rakietowy Mk 36

Zasięg: ok. 32 kilometry (publiczny, realny zasięg jest utajniony + zależy od profilu lotu podczas starcia)

Prędkość maksymalna: 2,5 Ma - ok. 3062 km/h

Masa całkowita/masa ładunku wybuchowego: 85 kg/9,36 kg

AIM-120C-8

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), to podstawowa seria pocisków powietrze-powietrze średniego zasięgu, opracowana w USA. Wersja C-8 jest najnowszą modyfikacją pocisków AMRAAM przeznaczoną na eksport.



Pocisk wykorzystuje aktywne samonaprowadzanie radarowe oraz nawigację inercyjną. AIM-120C-8 ma możliwości High Off-Boresight (HOBS). Podobnie więc jak w AIM-9X pilot ma możliwość rażenia celów "w" i "poza" zasięgiem swoich oczu. AIM-120C-8 ma także układ nawigacyjny z odbiornikiem GPS, który pozwala pilotowi na określenia pozycji rakiety względem jego samolotu i atakowanego celu.

Warto dodać, że polskie F-16 także korzystają już z pocisków AMRAAM w wersjach AIM-120C-5 i C-7. Nowsze rakiety zwiększą znacząco potencjał bojowy polskich myśliwców, także F-35, których pierwsze modele mamy otrzymać w 2026. Docelowo znajdą się też na wyposażeniu F-16 oraz możliwe, że i FA-50PL po odpowiednim zintegrowaniu.



Parametry taktyczno-techniczne pocisku AIM-120C-8 AMRAAM:

Producent: RTX Raytheon

Długość: 3.6 m

Szerokość (ze skrzydłami): 0,53 m

Napęd: silnik rakietowy w sekcji napędu WPU-6/B

Zasięg: ok. 160-180 kilometrów

Prędkość: 4 Ma - 4090 km/h

Masa całkowita/masa ładunku wybuchowego: 150,7 kg/18,1 kg

Zdjęcie F-16 odpala pocisk AIM-120 / Tech. Sgt. Derrick Harris / Wikimedia

AGM-158B-2 JASSM-ER

Pocisk ten to broń dalekiego zasięgu, do niszczeni kluczowych celów na lądzie. Standardowy AGM-158B-2 może sięgnąć dalekich celów na terytorium zachodniej Rosji, niemniej ich ostrzał w ewentualnym konflikcie zależy od decyzji USA. AGM-158B-2 JASSM-ER posiada m.in. nowy zapalnik elektroniczny, nowy odbiornik GPS oraz zmodernizowaną jednostkę sterującą pocisku (MCU) i ulepszone oprogramowanie względem swojego pierwowzoru AGM-158B,

Warto nadmienić, że w raporcie DSCA występująca nazwa AGM-158B-2 może sugerować prototypową wersję JASSM-XR (Extreme Range), którą według niektórych źródeł też oznaczano jako właśnie AGM-158B-2. Wniosek budżetowy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych na rok 2024 wskazuje jednak, że AGM-158B-2 to tak naprawdę ulepszony AGM-158B.

Podobnie jak z pozostałymi rakietami, Polskie Siły Powietrzne już posiadają JASSM-ER jednak w starszej wersji AGM-158B w liczbie ok. 70 sztuk. Nowe dostawy mogą zapewnić nam ogromne zwiększenie potencjału w dalekich i precyzyjnych atakach.

Zdjęcie Pocisk JASSM / Duch.seb / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne pocisku AGM-158B-2 JASSM-ER:

Producent: Lockheed Martin



Długość: 4.28 m

Szerokość (ze skrzydłami): 2,7 m

Napęd: silnik turboodrzutowy Williams F107‐WR‐105

Zasięg: ok. 926-1000 kilometrów

Prędkość: utajniona

Masa całkowita/masa ładunku wybuchowego: 1200 kg/450 kg

Śmigłowce AH-64 Apache niszczące w pył rosyjskie czołgi

Na sam koniec należy spojrzeć na sławne śmigłowce Apache. Siła ognia jednej maszyny może zniszczyć cały zagon pancerny rosyjskich pojazdów. Śmigłowce, które chce pozyskać polska to najnowsze wersje AH-64E Guardian. To konstrukcje niemające sobie równych w walce na nowoczesnym polu bitwy pod względem elektroniki i awioniki.

Podstawowo AH-64E Guardian posiada mocniejsze silniki i system ich cyfrowego sterowania FADEC. Ponadto AH-64E jest dostosowany do współpracy z bezzałogowcami, a systemy Joint Tactical Information Distribution System pozwalają im na sprawną komunikację ze współpracującymi jednostkami. AH-64E jest więc potężną platformą, która prócz siły ognia, zapewnia sprawną komunikację na polu walki.

W porównaniu do naszych obecnych śmigłowców bojowych jak Mi-24, Apache w wersji Guardian to ogromny przeskok technologiczny. Co szczególnie ważne przy pozyskiwaniu tych maszyn, już wcześniej zapewniliśmy sobie umowy offsetowe, które dają nam wymianę technologii i angażowanie polskiego przemysłu, zwłaszcza w utrzymaniu cyklu życia maszyn. Chociażby ustanowione ma zostać zaplecze obsługowo-naprawcze śmigłowców Apache w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi.

Zdjęcie Śmigłowiec AH-64E Apache / Sgt. Richard Jones / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne śmigłowca AH-64E Apache:

Producent: Boeing

Długość: 17,7 m

Szerokość wirników: 14,6 m

Maksymalna masa startowa: 10430 kg

Maksymalna masa uzbrojenia: 1504 kg

Napęd: 2x silniki General Electric T700-GE-701D

Prędkość maksymalna: 304 km\h

Zasięg działania: 476 km

Pułap: 6,4 km

Uzbrojenie: działko M230 kalibru 30 mm, pociski niekierowane (Hydra 70, CRV7, APKWS), kierowane pociski przeciwpancerne (Hellfire, Spike, JAGM), pociski powietrze-powietrze (Stinger)