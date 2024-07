Rosjanie przejęli potężne amerykańskie pociski ATACMS

Rosjanie chcą pozyskać amerykańską technologię

Jest też wielce prawdopodobne, że Rosjanie będą chcieli skopiować niektóre technologie wykorzystane w pociskach do swojej broni. Analitycy jednak uspokajają, że chociaż pociski ATACMS to wciąż rewelacyjna broń, to jednak liczy sobie już ponad 30 lat i nie ma aż tak dużej wartości technologicznej dla Waszyngtonu.

Obecnie rozwijane są dwie kolejne generacje pocisków dalekiego zasięgu, w tym np. PrSM, które już wchodzą na wyposażenie Stanów Zjednoczonych i ta broń nie może się znaleźć w rękach wroga, dlatego na pewno nie trafi na Ukrainę. Nasi wschodni sąsiedzi obecnie używają konkretnie wariantu M39 (ATACMS Block I) z naprowadzaniem inercyjnym, który ma zasięg około 160 km i przenosi 950 bomb przeciwpiechotnych i przeciwpancernych M74.

Czym są i co potrafią amerykańskie pociski ATACMS?

W latach 1990-1997 wyprodukowano ich 1650 egzemplarzy, a następnie zakończono produkcję na rzecz M39A1. Co ciekawe, M39 to jedyny wariant ATACMS, z którego można strzelać ze wszystkich wariantów wyrzutni M270 i M142, co z pewnością było jednym z czynników decydujących o przekazaniu go Ukrainie.