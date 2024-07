Ukraińcy niszczą systemy obrony, by ograniczyć bombardowania

To niesie za sobą ogromne zagrożenie dla ukraińskich żołnierzy. Tłumaczy to ostatnie ukraińskie masowe ataki na cele leżące na terytorium Rosji, oraz na terenach obwodu charkowskiego i donieckiego. Siły Zbrojne Ukrainy starają się zniszczyć systemy obrony S-300 i S-400, które chronią lotnictwo. W ostatnich dniach udało się zniszczyć dwa takie systemy i jeden o nazwie Pancyr-S1.

SZU niemal natychmiast zauważyły spadek lotów nad granicą w obwodzie charkowskim i ataków na sam Charków, drugie największe miasto Ukrainy. Niedawno żołnierzom Sił Zbrojnych Ukrainy pierwszy raz udało się uwiecznić na dobrej jakości filmie moment i skutki ataku bombą FAB-1500 na cele w mieście Berysław, leżącym w obwodzie chersońskim, tuż nad brzegiem Dniepru.

Czym jest i co potrafi rosyjska bomba FAB?

Kilka dni temu, również pierwszy raz użyto jeszcze większej jej odmiany, a mianowicie FAB-3000. Na filmach można zobaczyć moment ataku tymi bombami i ich skutki. Za każdym razem są one opłakane ze względu na potężną głowicę. FAB to kierowana bomba powietrzna, która została wyposażona w skrzydła niezbędne do manewrowania w locie. Może poszczycić się masą 1500 kg i ładunkiem wybuchowym o masie 675 kg. Po odpaleniu bomby, nad celem tworzy się obłok paliwowo-powietrzny, którego wybuch jest inicjowany dodatkowym zapalnikiem w bombie. Ta broń jest przenoszona za pomocą samolotów Su-24 i Su-34.