Szwedzkie myśliwce Gripen dla Ukrainy. "To wielki przełom"

Szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen dla Ukrainy

Minister obrony Szwecji Pal Jonson podkreślił, że choć transfer samolotów Gripen nie jest jeszcze planowany, Szwecja chce być gotowa na taki krok, gdy nadejdzie odpowiedni czas. — Chcemy mieć możliwość przekazania Gripena Ukrainie w późniejszym terminie — stwierdził Jonson. Obecnie kraj ten musi być maksymalnie przygotowany na swoją możliwą konfrontację militarną z Rosją.

Analitycy tłumaczą, że armia Szwecji rozpoczęła realizację planu przygotowania Sił Powietrznych Ukrainy na możliwość użytkowania tych maszyn. Nie podano jednak oficjalnie, kiedy Ukraińcy mogliby spodziewać się dostarczenia myśliwców JAS 39 Gripen. Na pewno nie będzie to bieżący rok, a przyszły stoi pod dużym znakiem zapytania.

Przygotowania mogą potrwać ponad rok, jak miało to miejsce np. w kwestii myśliwców F-16, które niedawno przekazała Ukrainie armia Holandii. Najważniejszą kwestią jest wyszkolenie pilotów do obsługi tych maszyn, co nie będzie takie proste. Szkolenia muszą potrwać minimum sześć miesięcy, a w większości przypadków będzie to dłużej niż rok.