Pete Hegseth, sekretarz obrony w rządzie Donalda Trumpa, przeprowadza obecnie swoją pierwszą podróż służbową. W środę przybył do Brukseli na spotkanie swoich odpowiedników z różnych państw NATO nt. przyszłości pomocy dla Ukrainy. Tam wypowiedział bezpośrednie deklaracje, według których Ukraina przy zakończeniu trwającej wojny powinna już de facto zapomnieć o odzyskaniu Krymu czy Donbasu. Przy tym dał do zrozumienia, że celem Waszyngtonu jest zakończenie wojny na Ukrainie, jednak bez dalszych zobowiązań USA np. wysłania do niej wojsk utrzymujących pokój lub gwarancji bezpieczeństwa. Dał także do zrozumienia, że planowany pokój na Ukrainie nie będzie powiązany ze wstąpieniem tego państwa do NATO.