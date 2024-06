Na opublikowanym materiale filmowym ukazano plażę pełną ludzi w Sewastopolu. W pewnej chwili do wody spada subamunicja kasetowa i eksploduje. Wśród plażowiczów wybucha panika. Część ludzi ucieka, a inni próbują ochronić się przed spadającymi elementami pocisków.

Analitycy militarni nie mają wątpliwości, że to Rosjanie w pełni odpowiadają za tragedię na plaży w Sewastopolu na Krymie. Doszło do niej po zestrzeleniu przez armię Kremla jednego z pocisków ATACMS. Zostały one wysłane w celu zniszczenia obiektów militarnych. Rosjanie nie powinni zestrzeliwać pocisków, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że spadną na ludność cywilną. Jednak w Rosji życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia i to jest na to niezbity dowód.

Reklama