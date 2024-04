Ukraińcy czekali na nie rok. Nowe pociski zawodzą na froncie

Pociski GLSDB nie zdają egzaminu na Ukrainie

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) to specjalne pociski rakietowe dalekiego zasięgu do wyrzutni amerykańskiej konstrukcji. Ukraińcy jako pierwsi dostali je do swojego arsenału. Okazuje się jednak, że pociski, które na Ukrainie pojawiły się w lutym br., mają być wręcz bezużyteczne.

Wskazał na to William LaPlante, podsekretarz Pentagonu ds. zakupów podczas konferencji Global Security Forum. Zdradził, że jedna z amerykańskich broni wysłanych na Ukrainę okazała się niewypałem po przetestowaniu w boju. Mimo że nie powiedział, o jaką broń konkretnie chodzi, spekuluje się, że mowa właśnie o pociskach GLSDB.

- Pewna firma, nie powiem która, wpadła na naprawdę fajny pomysł, aby wziąć broń powietrze-ziemia i zrobić jej wersję wystrzeliwaną z ziemi jako broń dalekiego zasięgu. Chcieli to zrobić tak szybko, jak tylko mogli. Pozwoliliśmy ją przetestować w naszym kraju tylko pod kątem bezpieczeństwa... a testy operacyjne już nie wymagały współpracy z Rosjanami. Tę broń wysłaliśmy do Ukraińców. Nie sprawdziła się. Nie sprawdziła się z wielu powodów, w tym z powodu środowiska EMI [zakłóceń elektromagnetycznych], w tym po prostu przez warunki walki przy jej wykorzystaniu, TTP (taktyki, techniki i procedur), DOTML (doktryny, organizacji, szkolenia i materiałów), po prostu nie sprawdziła się w warunkach bojowych. A co się dzieje, gdy wysyłasz coś ludziom w walce o ich życie, a to nie działa? Spróbują tego z trzy razy, a potem po prostu odłożą to na bok. Tak też się stało - pełna wypowiedź Williama LaPlante.

Pociski GLSDB na Ukrainie

Jak podaje portal The War Zone jeżeli brać pod uwagę tylko publicznie dostępne informacje, opis podany przez amerykańskiego sekretarza pasuje tylko do pocisków GLSDB. To projekt firmy Boeing, który powstał w kooperacji ze szwedzkim Saabem. Bazuje na bombie lotniczej SDB, którą przerobiono tak, aby wystrzeliwać je z wyrzutni HIMARS i M270 MLRS. W podstawowej wersji GLSDB łączy w sobie ładunek wybuchowy GBU-39/B oraz silnik rakietowy M26, czyli napęd amerykańskich pocisków kalibru 227 mm.

Po wystrzeleniu z systemu artylerii rakietowej silnik M26 wynosi bombę na znaczną wysokość, aby następnie poszybować do celu z wykorzystaniem systemu GPS i nawigacji inercyjnej. GLSDB ma dzięki temu zasięg aż 150 km. Dla porównania standardowe pociski do systemów HIMARS na Ukrainie mają zasięg 70 km, przy ładunku wybuchowym mniejszym aż o 25%.

Dodatkowo opis pasuje także do historii wysłania pocisków GLSDB na Ukrainę. Towarzyszyły im liczne opóźnienia ze względu na wymagane testy. Wcześniej bowiem żadna armia nie zaimplementowała tej broni. Jak na specyfikę tej broni, pociski GLSDB względnie szybko trafiły w ręce ukraińskich żołnierzy.