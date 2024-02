Ukraińcy skopiowali najskuteczniejszego drona Rosji

Kopia rosyjskiego Lanceta w produkcji

Fedorow wyjawił informacje o produkcji "ukraińskiego Lanceta" w rozmowie z portalem Forbes Ukraine. Zapowiedział, że pierwsze umowy na produkcję amunicji krążcej to kwestia tylko kilku tygodni. Jak sam powiedział, już trwają próby zastosowania bojowego i niektóre egzemplarze trafiają na front.

ZALA Lancet-3 to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych amunicji krążących rosyjskiej produkcji. Jej skuteczność potwierdzało m.in. brytyjskie ministerstwo obrony, które na początku zeszłego listopada stwierdziło, że "Lancet to jedna z najskuteczniejszych nowych broni, jakie Rosja wprowadziła do użytku na Ukrainie w ciągu ostatnich 12 miesięcy".